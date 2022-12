Cum a ajuns Bianca Brad manechin în comunism. „Nu am fost una dintre fetele Zinei Dumitrescu!”

În anii ’80 -’90, Bianca Brad făcea furori în showbizul autohton cu frumusețea ei.

Fiind una dintre cele mai atrăgătoare prezențe feminine ale acelei perioade, Bianca a fost numită Miss România 1990, o titulatură ce i-a deschis drumul spre o carieră de succes în modelling și cinematografie.

Dar cum a ajuns Bianca Brad să cocheteze cu lumea modei?

O bună perioadă de timp lumea asocia mai toate modelele de după Revoluție cu faimoasa creatoare de modă Zina Dumitrescu și firma ei, Casa de Modă Venus. Acolo au debutat ca manechini Cătălin Botezatu sau Dana Săvuică. Dar Bianca Brad a ajuns în vizorul designerilor cu ajutorul fratelui ei, la vremea respectivă fotomodel.

Bianca a debutat ca fotomodel la vârsta de 17 ani, într-un eveniment de fashion ce a avut loc la Sibiu. Ea a povestit recent, în cadrul unui interviu, că nu a lucrat niciodată la Casa Venus, dar a trecut pe acolo o singură dată pentru a înlocui un manechin care a lipsit de la o prezentare. Bianca Brad a spus că în acele timpuri, modelele veneau de acasă cu trusele personale de machiaj pentru a se pregăti pentru evenimente.

Eu am urcat pe podium când aveam 17 ani, a fost una dintre primele mele iubiri și evident că așa ceva nu se uită. Pe vremea aceea nu exista să vină cineva să te machieze, să te coafeze. Trebuia să vii de acasă. Căram sarsanele cu farduri, ciorapi, curele, accesorii. Prima mea prezentare de fapt a fost o intrare foarte scurtă.

Am înlocuit o manechină la Casa Venus. Eu nu am lucrat la Casa Venus, nu am una din fetele doamnei Zina, dar atunci am intrat pentru că avea nevoie și am ajutat. Însă, prima mea apariție a fost la scurt timp după aceea, când am fost la Sibiu, era o prezentare uriașă – a dezvăluit Bianca Brad, pentru ego.ro.