Cum a trecut Anca Țurcașiu peste divorțul de Cristian Georgescu: „A fost un șoc foarte puternic”

Anca Țurcașiu a dezvăluit cum a reușit să treacă peste divorțul de Cristian Georgescu, fostul ei soț, care s-a suprapus cu perioada pandemiei.

Anca Țurcașiu, dezvăluiri rare despre perioada de după divorțul de Cristian Georgescu

Invitată în podcastul „Acasă la Măruță” alături de iubitul ei, Călin Șerban (50 de ani), Anca Țurcașiu (54 de ani) a vorbit foarte pe scurt despre perioada extrem de dificilă de după divorțul de Cristian Georgescu.

Cătălin Măruță a întrebat-o pe Anca Țurcașiu de cât timp nu mai era fericită în fosta căsnicie. Actrița a refuzat să răspundă, însă prezentatorul de la Pro TV a insistat, motivând că își dorește ca experiența Ancăi să fie un exemplu pozitiv pentru alte femei care trec prin ce a trecut ea.

„Sunt total altă persoană. A fost un șoc foarte puternic, odată cu pandemia. Am avut două lovituri. M-am trezit dintr-odată singură pe canapea, nemaiavând ce să lucrez, nemaiavând familie, nemaiavând nimic. Dintr-odată, toată viața mea s-a răsturnat. Nu mă așteptam. Am învățat să mă cunosc, să fiu atentă la ce simt, să-mi dau importanță, să am grijă de mine.

A fost ceva grav. Am avut curaj să fac asta, să trec prin tot ce am trecut și să accept. Primul lucru care te face fericit pe pământ este acceptarea lucrurilor. E și cel mai greu. A fost foarte greu. Dar sunt alt om, altă persoană. E o perioadă de doliu. Trebuie să ai încredere, speranță și nădejde”, s-a destăinuit Anca Țurcașiu, în podcastul „Acasă la Măruță”.

Cine a ajutat-o pe Anca Țurcașiu să treacă peste divorț

Anca Țurcașiu și Cristian Georgescu au divorțat în 2020, după 23 de ani de mariaj. Tot în podcastul realizat de Cătălin Măruță, artista a spus cine a fost omul care a ajutat-o cel mai mult în perioada de după despărțire.

„Părintele Ilarion Dan. M-a trimis cineva la el. A avut foarte multă înțelepciune, răbdare, mângâiere și căldură. A fost omul principal care m-a ajutat. Am să-i port recunoștință, lui și celor care mi-au mai fost alături atunci, toată viața. Eu sunt un om foarte recunoscător și apropiat de cei dragi”, a mai dezvăluit artista, pentru sursa citată.

Anca Țurcașiu a vorbit și despre cât de deznădăjduită a fost după despărțirea de Cristian Georgescu, la vârsta de 50 de ani.

„Problema e vârsta. Atunci când rămâi singur te gândești că, băi, înaintez în vârstă, unde mai găsesc eu… ți-e frică. Unde mai găsești un bărbat… Nu cred că m-am gândit niciodată că nu-l voi găsi. Cred că de-asta l-am găsit. Dacă mă gândeam negativ și spuneam că nu mai sunt bărbați, toți sunt căsătoriți sau nu știu cum… Întotdeauna am avut speranța că va fi cineva. Chiar am crezut. A venit la patru ani distanță, dar a venit (râde)”, a mai spus Anca Țurcașiu, pe YouTube.

