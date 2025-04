De ce a plecat Bursucu de la Kanal D: „Am căzut de comun acord”. Ce spune despre revenirea în televiziune

Adrian Cristea sau Bursucu, așa cum îl știe o țară întreagă, a decis să plece de la Kanal D, după ce timp de 10 ani a fost la cârma emisiunii Roata Norocului. Într-un interviu recent, prezentatorul a spus care a fost, de fapt, motivul pentru care a decis să plece de la postul de televiziune, dar a vorbit și despre revenirea în televiziune.

De ce a plecat Bursucu de la Kanal D după 10 ani

După ce a colaborat timp de 10 ani cu trustul Kanal D, fiind la cârma emisiunii Roata Norocului, Adrian Cristea (38 de ani) și-a anunțat demisia, la începutul acestui an. Într-un interviu recent, Bursucu, așa cum este cunoscut de toată lumea, a spus care a fost motivul plecării sale.

Mai exact, contractul pe care îl avea la Kanal D i-a expirat în data de 31 decembrie și nu a mai dorit să-l reînnoiască. Cu toate că a decis să pună punct colaborării, prezentatorul susține că a rămas în relații bune cu echipa de la postul de televiziune.

„Nu știu dacă a fost un șoc că am plecat de la Kanal D. S-a terminat un contract, eu am rămas în relații senzaționale cu cei de la Kanal D. Nu a fost absolut nimic altceva. S-a terminat contractul pe data de 31 decembrie și am căzut de comun acord că asta a fost pentru moment. Pe viitor, vom vedea!„, a spus Bursucu pentru Click.

Ce spune despre revenirea în televiziune

Buruscu a vorbit și despre posibilitatea revenirii sale în televiziune, menționând că, deocamdată, se concentrează pe familie și pe proiectele personale. Deși este deschis la proiecte noi, prezentatorul a subliniat că până în vară vrea să se relaxeze și să se ocupe de podcast, având în vedere că activitatea din trecut, cu emisiuni zilnice, era destul de solicitantă.

„Nici nu mă grăbesc, nici nu spun da, nici nu spun nu! Am primit oferte, da, din alte părți! Dar, nu e de negociat, că la negociere înseamnă că ai acceptat ceva, sunt doar tot felul de discuții, dar nu ne grăbim! Nu se știe niciodată!

Dar, am spus clar, până în vară, în momentul acesta vreau să stau liniștit, să mă ocup de podcast. Mă bucur de lucrurile astea și de timpul petrecut cu familia, de care aveam foarte mare nevoie. Eu lucram de luni până vineri, emisiune zilnică, era destul de complicat”, a mai spus acesta, potrivit sursei citate anterior.

