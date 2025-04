Oana Ioniță luptă în istanță pentru a-și putea vedea fiul mai des, după divorțul de Florin Budnaru: „Nu poate să-și manifeste dorința de a sta cu mine”

După 10 ani de căsnicie, Oana Ioniță și Florin Budnaru au decis să divorțeze. Deși inițial a sperat că poate avea o comunicare decentă cu fostul ei soț, situația s-a schimbat pe parcurs. Astfel, de doi ani, fosta bebelușă se luptă pentru a-și putea vedea fiul mai des.

Oana Ioniță luptă în istanță pentru a-și putea vedea fiul mai des

Oana Ioniță (43 de ani) și Florin Budnaru s-au căsătorit în 2013, organizând o nuntă de vis într-o grădină de vară. La eveniment, domnișoară de onoare a fost fiica Oanei din prima căsnicie, Isabel, iar nași le-au fost Mihai Găinușă și soția acestuia. Cu toate acestea, în 2023, bebelușa de la Cronica Cârcotașilor anunța separarea de fostul ei partener, iar, acum la mai bine de doi ani de la divorț, situația dintre foștii soți nu e deloc una roz.

Vedeta nu-și poate vedea fiul, și nu de ieri, de azi, și nici nu poate ajunge la o înțelegere cu fostul ei soț, motiv pentru care a decis să apeleze la instanță.

„Când am divorțat, au fost șase luni în care eu nu am avut un program cu el. Acum mi s-a dat un program: trei zile la două săptămâni, ceea ce mi se pare foarte puțin. Aș vrea să stăm împreună mai mult, e un timp pe care eu l-am pierdut. Eu sunt în situația aceasta de doi ani și mă așteptam ca lucrurile să se rezolve mai repede.

Când sunt cu el, îl văd bine, dar când suntem separați, îl simt mai alienat. Stă mult cu tatăl lui, iar atunci nu mai este atât de sincer. Cât e acolo, nu-mi răspunde mereu la telefon, e ocupat, are și el telefon. Încerc să-l sun des, dar e mai des. Ar fi minunat dacă, după un divorț, două persoane s-ar înțelege. Ar trebui să existe o înțelegere, dar se schimbă lucrurile după ce există acest divorț”, a spus Oana Ioniță, pentru Cancan.

Crede că fiul ei este influențat negativ de tatăl acestuia

În cadrul unui interviu, fosta vedetă de la Prima TV a mai mărturisit că atitudinea fiului ei, Max, s-a schimbat în ultima perioadă și crede că tatăl lui este direct răspunzător pentru acest lucru.

„Când ai mai mult timp cu copilul tău, îi poți implementa sistemul tău de gândire și considerentele despre celălalt părinte. În cazul meu, copilul spune că nu vrea în Egipt, nu vrea Maldive, că Disneyland arată plictisitor, adică lucruri pe care nu le-ar spune un copil. Atunci îți dai seama că nu mai e el. Nu mai vorbești cu el, ci cu fostul soț sau soție. (…) El momentan nu poate să-și manifeste dorința de a sta cu mine, dar ar vrea. Când am divorțat, el a spus că vrea să stea cu amândoi! Copiii noștri și-au dorit să fie cu amândoi, dar, între timp, lucrurile s-au schimbat”, a explicat fosta vedetă Prima TV.

Cine o sprijină pe Oana Ioniță, după divorțul de fostul soț

Alături de Oana Ioniță în această perioadă dificilă se află mama ei, care o sprijină constant, chiar dacă, uneori, părerile acesteia nu corespund cu cele ale fostei bebelușe.

„O am pe mama care mă ajută. De multe ori nu are păreri competente, pentru că are și ea o vârstă, dar simt la ea acea forță care mă ajută să depășesc orice situația. De multe ori mă sfătuiește nu să abandonez, dar să-mi văd de viață, căci copilul va crește și se va întoarce la mine, dar eu nu simt asta! Nu vrea să fac pronosticuri, dar nu pot să abandonez ideea! Nu vreau să pierd anii aceștia. Nu vreau să aștept! Voi avea termen pe 19 aprilie și sper ca lucrurile să se remedieze!”, a încheiat Oana pentru sursa citată.

