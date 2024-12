Oana Ioniță, dezvăluiri despre relația dintre ea și Florin Budnaru, la un an de la divorț: „În fostul meu soț a explodat un monstru”

Oana Ioniță a făcut dezvăluiri noi despre relația dintre ea și fostul soț, Florin Budnaru, precum și despre relația dintre ea și fiul lor, Maxim. Coregrafa și tenorul se luptă în continuare în instanță pentru programul lui Max, care are domiciliul la tatăl lui.

Oana Ioniță, dezvăluiri despre relația dintre ea și Florin Budnaru, la un an de la divorț

Invitată în podcastul „Gând la Gând cu Teo”, găzduit de Teo Trandafir, Oana Ioniță a vorbit despre relația pe care o are în prezent cu fostul soț, tenorul Florin Budnaru. Oana și Florin au divorțat în septembrie 2023 și împreună au un fiu, Maxim. Dintr-o relație anterioară, fosta „bebelușă” de la „Cronica Cârcotașilor” mai are o fiică, Isabel.

După separarea de tenor, domiciliul fiului lor a rămas la tată. Oana și Florin au fost de acord ca Max să locuiască la el, iar programul să-l stabilească de comun acord, în funcție de ce vrea fiul lor, lucru pe care coregrafa îl regretă. Timp de 6 luni, Oana nu și-a văzut fiul aproape deloc, din diverse motive invocate de Florin. Ulterior, Oana l-a acuzat pe fostul soț de alienare parentală și i-a deschis proces pentru a putea avea mai mult acces la fiul ei.

„Fiecare scoate ce e mai rău.”

„Atunci când te desparți de cineva, să nu crezi vreodată că acel cineva o să fie cel care a fost înainte. Atunci o să scoată toate armele pentru a se apăra. Fiecare scoate ce e mai rău. În fostul meu soț a explodat un monstru pe care nu-l puteam controla. Nici măcar comunicarea sau înțelegerea de a merge mai departe separat”, a spus Oana Ioniță, în podcastul „Gând la Gând cu Teo”.

Oana suspectează că Florin a contribuit la îndepărtarea dintre ea și fiul lor, conturând o imagine distorsionată asupra despărțirii lor. Coregrafa mai crede și că cele șase luni departe de fiul ei nu se vor șterge curând din amintirea și din comportamentul lui Max.

Oana Ioniță nu știe unde locuiește fiul ei

„Deja se pierduse (conexiunea dintre Oana și Max – n.red.). Nu mi-am dorit ca Max mare să fie Max care să-mi reproșeze: «Știi, mami, n-ai fost lângă mine». Nu fac asta ca să-i demonstrez lui că mama e lângă el. O fac pentru mine. Îmi doresc să fiu lângă el și să-i oferi imaginea unei mame și unei femei care o să fie, la un moment dat, femeia cu care o să se căsătorească. Eu nu știu nici acum cum arată camera lui, unde doarme. Îmi spune și acum «nu». N-o să se schimbe probabil așa de ușor”, a mai povestit Oana.

Coregrafa a povestit și unul dintre momentele în care a realizat că nu are un aliat în fostul soț, în ceea ce-l privește pe Max.

„Am simțit atât de multă răutate.”

„Eram la mine în sală, la un curs cu copii, nu predam eu, era altă profesoară. Am intrat în sală și s-a uitat urât la mine, începuse de ceva timp să se uite urât la mine. Mă învinovățea pentru faptul că l-am abandonat pe el și pe tatăl lui. Asta percepe un copil dacă nu i se explică. S-a uitat urât și a început să-mi spună lucruri legate de ieșirea mea din sala respectivă. Mi s-a părut atât de grav ce se întâmplă încât m-am dus la Florin, care era pe hol, și zic: «Știi, nu e ok». «Păi da, dar tu știi că el te percepe ca mama tuturor copiilor de aici.» Am simțit atât de multă răutate. Nu mă susții când copilul procedează în felul ăsta? Am simțit că nu am un aliat”, a mai dezvăluit Oana Ioniță.

Oana Ioniță nu va petrece Crăciunul cu Maxim, dar speră să plece cu ambii copii în vacanță de Revelion

Coregrafa nu va petrece Crăciunul cu fiul ei, însă a făcut toate demersurile pentru o vacanță în Egipt la începutul anului 2025.

„De Revelion mergem în Egipt. Pentru că toată lumea merge în Laponia, am zis că merg la căldură. Merg în Egipt să vizitez piramidele și să vadă și copiii. Abia aștept, adică sper să se realizeze, că s-au mai întâmplat situații în care nu am reușit să-l iau pe Maxim”, a spus Oana Ioniță, pentru Ciao.ro.

Foto: Instagram; Captură YouTube

