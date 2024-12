Părinții Iuliei Vântur, la un show al lui Salman Khan. Prima imagine cu actorul de la Bollywood și fosta prezentatoare, după 10 ani de relație

Iulia Vântur și Salman s-au fotografiat împreună, după 10 ani de relație. Vedeta, care s-a mutat în India în urmă cu peste un deceniu, și-a dus părinții la un show al iubitului ei, în Dubai. Cei doi nu s-au afișat deloc împreună în public în ultimii ani, făcându-și fanii să se întrebe dacă cei doi mai formează sau nu un cuplu.

Iulia Vântur și Salman Khan, prima fotografie împreună după 10 ani de relație

Deși formează un cuplu de mai mulți ani, Iulia Vântur și Salman Khan s-au afișat rar împreună în public. De asemenea, fosta prezentatoare de televiziune a evitat, de-a lungul timpului, să vorbească despre relația pe care o are pe celebrul actor de la Bollywood. Acum, însă, cei doi au apărut împreună, chiar de ziua tatălui Iuliei.

Vedeta, care a devenit o cunoscută actriță și cântăreață în India și Dubai, s-a fotografiat alături de familia ei, dar și de partenerul ei de viață. Iulia Vântur și-a dus părinții în Dubai de zilele lor de naștere, aceștia fiind sărbătoriți la doar 2 zile distanță.

„La mulții ani, tata! Te iubesc și îți mulțumesc! 2 eroi”, este mesajul care a însoțit imaginile cu Iulia Vântur și Salman Khan de pe Instagram.

Postarea vedetei a primit numeroase aprecieri și comentarii.

„Cred că mulți români așteptau această fotografie! La mulți și fericiți ani!”, „În sfârșit prima apariție împreună, asumați. Mi-ați făcut seara mai frumoasă, am lacrimi de fericire, mă bucur enorm pentru voi, sunt mândră și fericită că o româncă i-a cucerit inima mărețului actor Salman Khan. La cât mai multe poze împreună”, „Bravo Salman, bravo Iulia” Acum să văd mai vorbească cârcotașii ăia”, sunt câteva din mesajele care au curs pe pagina de Instagram a Iuliei Vântur.

Citește și: Iulia Vântur, fotografie înduioșătoare cu „socrul”. Ce spune despre tatăl lui Salman Khan: „M-a făcut să mă simt ca acasă în India”

Citește și: Iulia Vântur, cu un colier spectaculos, de peste 200 de carate, la un eveniment din Abu Dhabi: „M-am simțit ca o regină”

Iulia Vântur și-a dus părinții în Dubai

Cu ocazia zilelor de naștere a părinților ei, Iulia Vântur a decis să îi ducă pe aceștia la Dubai, la un show de-al lui Salman Khan. Cei trei au fost surprinși în public, iar fosta prezentatoare a publicat pe InstaStory câteva imagini de la eveniment. În imagini aceștia par a fi foarte fericiți și încântați de show.

Iulia Vântur a povestit, în urmă cu ceva timp, că Salman Khan a ajutat-o să își dezvolte cariera în India. Ea a precizat că nu avea mare încredere în vocea ei, iar actorul i-a dat încrederea necesară pentru a avea o carieră de succes în muzică.

Citește și: Iulia Vântur, alături de Salman Khan la ziua ei de naștere. Vedeta a împlinit 44 de ani: „Sunt foarte recunoscătoare”

Citește și: Amna are un nou iubit la cinci ani după divorț. „Am trecut de vârsta la care distracția era pe primul loc!”

”Salman a fost cel care a făcut introducerea. Când ești prezentat de cineva ca el, trebuie să te prezinți de la același nivel profesional, nu ai cum să dezamăgești. Acolo a fost adevărata muncă. Conținutul și examenul final eu le-am dat. Am fost privilegiată să am parte de sfaturile unui om cu o experiență de peste 30 de ani în Bollywood. M-a susținut și chiar a crezut în mine. El a crezut în vocea mea mai mult decât am crezut eu însămi inițial. Eu chiar nu-mi făcusem vreo speranță că voi începe o carieră în muzică, în India. Abia când mi s-a spus „ai un dar frumos, special… nu-l ignora!, am realizat că merită să pun extra muncă și energie. Meritam să fac asta pentru sufletul meu. Muzica este unul dintre cele mai frumoase daruri pe care le-am primit în viața mea.”, a declarat Iulia Vântur pentru Viva!

Vezi în Galeria FOTO de mai sus imaginile cu Salman Khan și Iulia Vântur împreună

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News