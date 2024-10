Iulia Vântur, cu un colier impunător de peste 200 de carate, la premiile IIFA 2024 din Abu Dhabi: „M-am simțit ca o regină”

Iulia Vântur a bifat mai multe apariții vestimentare de excepție în cadrul premiilor IIFA 2024 din Abu Dhabi. Una dintre ținute a fost accesorizată cu un colier impunător cu o piatră prețioasă uriașă de 200 de carate, în timp ce o altă ținută mult mai sexy a inclus un corset auriu.

Iulia Vântur, superbă la premiile IIFA 2024 din Abu Dhabi

Iulia Vântur (44 de ani) s-a remarcat în cadrul premiilor IIFA 2024 cu mai multe ținute, una mai spectaculoasă decât cealaltă. Fosta prezentatoare de la „Dansez pentru tine” a optat în primă instanță pentru o rochie de prințesă de culoare bleu și cu umerii goi. Rochia amplă a fost accesorizată cu bijuterii Dahmani. Iulia a purtat un colier cu un rubelit uriaș de 200 de carate, cercei și inel din același set. Ca să lase bijuteriile și rochia să strălucească, Iulia a optat pentru un machiaj discret și o coafură simplă.

„Locul în care talentul, frumusețea, glamour-ul, vedetele, fanii, muzica și dansul creează momente memorabile. M-am simțit ca o regină purtând aceste piese de artă la IIFA”, a scris Iulia în mediul online.

Într-o altă seară a aceluiași eveniment din Dubai, Iulia a purtat o rochie neagră, lungă și fluidă, peste care a pus un corset auriu cu o inimă cu țepi în centrul bustului. Spre deosebire de outfitul precedent, de această dată, artista a avut o cu totul altă prezență, mult mai sexy și încrezătoare în sine.

Iulia Vântur a și urcat pe scena evenimentului din Emiratele Arabe, unde a interpretat piesele sale în hindi. Pentru momentul artistic, solista a ales o salopetă cu paiete negre și o capă din voal de aceeași culoare. „Întotdeauna mă simt bine pe scena IIFA și să cânt pentru fanii care vin în Abu Dhabi din toată lumea”, a mai spus artista în mediul online.

De ce nu vrea Iulia Vântur cetățenie indiană, deși locuiește în India de peste 10 ani

Iulia Vântur se împarte din anul 2012 între România și India, unde urmează o carieră la Bollywood. Cu toate că locuiește de mai bine de un deceniu în statul asiatic, fosta prezentatoare TV a declarat că nu-și dorește să obțină cetățenie indiană.

„Am două case (n.red.: în România și în India), sunt atât de norocoasă. Chiar asta vorbeam cu mama, că am trei acte de identitate, unul pentru România, unul pentru India și unul pentru Dubai. Am un act de identitate de rezidență în India, sunt înregistrată, plătesc taxe, ce credeți? Nu sunt flotantă, sunt stabilă. E un fel de carte verde. Pot (n.red.: să-și ia cetățenie), dar de ce să-mi iau, eu sunt româncă. Nu-mi doresc să am o altă cetățenie, sunt foarte fericită cu cetățenia mea. Sunt bine așa cum sunt”, a declarat Iulia Vântur, în emisiunea „La Măruță”.

Din anul 2012, artista formează un cuplu cu actorul Salman Khan (58 de ani), alături de care locuiește în India. Perechea s-ar fi cunoscut la Festivalul de Film de la Dublin, iar Salman a fost cel care a încurajat-o pe Iulia să urmeze o carieră artistică la Bollywood.

„El a fost omul care a crezut, de fapt, în vocea mea. Atunci când eu consideram că nu sunt îndeajuns de bună să fiu acolo. Nu am atâția ani în spate de muzică”, declara Iulia Vântur în primăvara anului 2023.

Foto: Instagram/@vanturiulia

