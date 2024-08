Oana Ioniță a divorțat anul trecut de Florin Butnaru, bărbatul cu care a fost căsătorită timp de aproape 10 ani și cu care are un băiat, Maxim. În urma divorțului, coregrafa a trecut prin momente dificile, mai ales că fiul ei s-a îndepărtat foarte mult de ea. Invitată în podcastul „Te ascult” realizat de Ilinca Vandici, Oana a dezvăluit când au început probleme în căsnicia ei și cum a ajuns la separare.

Oana Ioniță, dezvăluiri din spatele divorțului

Oana Ioniță și Florin Budnaru au fost căsătoriți timp de 10 ani și au uimit întreaga lume în momentul în care au anunțat că s-au despărțit. Acum, la un an de la divorț, coregrafa a dezvăluit când și cum au început problemele în căsnicia lor și cum a luat decizia de a divorța.

„Cumva ne-a fost bine în prima parte dar, ușor-ușor lucrurile nu au mai stat cum trebuie, din punctul meu de vedere. Am luat niște decizii legate de tratarea mea de o boală la care el nu m-a susținut. El nu credea și de la asta cumva a început totul, și eu am decis să merg mai departe. Chiar dacă era doar un tratament de biorezonanță, de acupunctură, de ceva care era din punctul lui de vedere foarte de neimaginat. Eu am spus că sunt la un început de ceva și consider că dacă mă tratez în timp cu vitamine, relaxare, terapeut, să mă descopăr, să învăț niște lucruri, mă ajută să depășesc această situație care posibil să fie sau posibil să nu fie. Eu am crezut și o lună de zile am luat un tratament. El nu m-a susținut și mi-a spus că nu e de acord cu chestia asta, care e la latitudinea fiecăruia. Cumva nu credea că eu cred în chestii de genul ăsta de interpretări, de biorezonanță”, a povestit Oana Ioniță în podcastul „Te ascult” cu Ilinca Vandici.

Coregrafa a mărturisit că a realizat că nu beneficiază de susținerea soțului ei și că lucrurile între ei s-au răcit. Astfel, au decis să meargă la terapie și să facă mai mulți pași pentru a se redescoperi și a-și salva relația, dar nu a funcționat.

„Dar nu am dus la extrem. Dacă cumva te simți rău sau te doare ceva, te duci să faci un masaj să scapi de contractura musculară, sau diverse situații. Dar a fost o situație în care nu m-a susținut. Și am tras o concluzie: „nici aici nu m-a susținut”, au fost mai multe situații de genul ăsta și zic „noi suntem mai mult colegi și prieteni”. Eu am nevoie de o relație sau un om lângă mine sau nu am nevoie de nimeni, dar nu pot să stau căsătorită cu o persoană doar pentru copii. Am discutat, am încercat să mergem la un psiholog, am încercat să luăm o vacanță noi doi să ne redescoperim. Nu a funcționat și probabil că nu pot să-l acuz, fiecare om merge pe drumul lui și ia deciziile pe care le dorește, dar la mine nu funcționa așa”, a explicat Oana Ioniță.

„Am luat-o ca o decizie personală față de bărbatul cu care trăiam și față de care nu mai simțeam aceeași apropiere pe care am simțit-o inițial”, a subliniat ea.

Care au fost consecințele divorțului pentru Oana Ioniță

Oana i-a mărturisit Ilincăi Vandici că s-a confruntat cu câteva consecințe în urma deciziei de a divorța de Florin Butnaru. Iar cea mai dificilă a fost îndepărtarea de fiul ei, Maxim.

„Problema e că consecințele acestui divorț au fost această rupere evidentă a lui de familie și a mea de Maxim pe care doream să o simt altfel. Mi-aș fi dorit să existe o înțelegere din partea amândurora pentru a putea comunica mai bine pentru interesul copiilor”, a afirmat ea.

Totodată, Oana Ioniță a precizat că Florin Butnaru nu și-a dorit să divorțeze, dar nici nu a fost disponibil să facă vreo schimbare în relația lor.

„Singura problemă a fost că ruptura de Maxim am simțit-o destul de dramatic. Acum Maxim e cu mine, dar a trebuit să treacă un an de zile cu ordonanță prezidențială, cu niște întâlniri cu avocați, cu psihologi, cum e mai bine pentru copil”, a mai spus ea.

Fiul nu mai voia să o vadă

În urma separării de Florin Budnaru, Oana Ioniță a simțit o separare și de fiul ei, Maxim, care a început să o respingă. Mai mult, apăreau diferite situații în care era ținută departe de copilul ei.

„Vreo șase luni nu am mai avut acces la el. Acces în sensul de poți să-l vezi când vrei, el poate să te vadă când vrea, dar să stabiliți împreună. În decursul a șase luni s-au întâmplat tot felul de situații încât eu să nu pot să-l văd. El își dorea câteodată să rămână la noi peste noapte și să vadă filme cu sora lui și să se joace. (…) Și atunci mi-a dat de gândit lucrul ăsta, de ce se schimbă el atât de mult față de mine. Și când am aflat că nu este decizia copilului și că nu el este cel care spune „nu” sau „nu vreau” am încercat să găsesc soluții pentru a-l readuce aproape de mine. Și acum sunt în fața unui proces de recunoaștere a copilului meu, a noului meu Maxim, care este același, dar din care trebuie să scot lucrurile pozitive”, a povestit coregrafa.

Care este cel mai mare regret al Oanei Ioniță

Întrebată de Ilinca Vandici cât este de obosită, Oana a izbucnit în lacrimi.

„Mai bine aș face 12 ore de balet sau de dans sau de orice decât să trec prin aceste situații, dialoguri și reîntoarceri a copilului meu lângă mine. De fapt asta este cel mai greu și cel mai obositor”, a mărturisit coregrafa.

Aceasta a explicat că regretă că a semnat acea convenție la finalul divorțului în ceea ce privește programul fiului ei.

„Regret primul pas pe care l-am făcut atunci când am semnat convenția. Dacă îl cunoșteam pe domnul avocat de acum aș fi știut cum să procedez pentru ca totul să fie foarte clar. Și să nu mai gândesc cu sufletul, să gândesc cu mintea. Am avut foarte multă încredere în fostul soț. Numai că nu ai cum să te înțelegi cu un om de care ai divorțat de curând. E cam greu. Și atunci trebuie să fii cu armele pregătit”, a subliniat ea.

Sursă foto: Facebook

