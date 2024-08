Ce frumoase sunt fiicele lui Catrinel Sandu. Sara, fata cea mare, a împlinit 15 ani. „A fost o zi exact cum și-a dorit-o!”

Catrinel Sandu s-a întors în SUA după trei săptămâni petrecute în România și și-a sărbătorit fata cea mare, pe Sara, care a împlinit 15 ani.

Fata cea mare a lui Catrinel Sandu a împlinit 15 ani

Catrinel Sandu este în prezent căsătorită cu medicul stomatolog american Steve Schroeter și are două fiice, Lara și Sara, din fosta căsnicie cu Gabriel Trifu. Sara, fata cea mare, a împlinit 15 ani la sfârșitul lunii iulie și a fost sărbătorită cu mare fast de familia ei.

Într-un interviu pentru click.ro, fosta „bebelușă” de la Cronica Cârcotașilor a dezvăluit ce suprize i-au făcut fetei cu ocazia zilei de naștere a fetei și ce cadouri a primit.

„A fost o zi exact cum și-a dorit-o ea și cu cine a vrut ea. Am fost la un escape room la restaurantul ei preferat, tort, filme, piscină și sleep over, adică toate fetele, prietenele ai, au rămas aici. Mâine dimineață mergem iar cu toții la un restaurant de breakfast, să luăm împreună micul dejun. A avut 6 fete plus ea și Lara, sora ei mai mică.

Soțul meu, Steve, s-a ocupat de tot programul și toate programările pentru carnet, rezervare restaurant și tot. Eu m-am ocupat de cadouri, aranjamente… Sara a primit multe cadouri frumoase, printre care bijuterii pe care și le-a dorit de ceva vreme, iar anul viitor va primi mașina ei!”, a declarat Catrinel Sandu pentru sursa amintită mai sus.

Sara are deja carent de conducere

Sara și-a luat deja carnetul de conducere, dar deocamdată poate urca la volan doar dacă este însoțită, urmând ca la împlinirea vârstei de 16 ani să dea examenul auto fizic și să se plimbe singură cu mașina.

„Sara a făcut 15 ani, și-a luat carnetul provizoriu adică are voie să conducă dar doar cu cineva lângă ea, care evident are carnet. La 16 ani va da examenul auto fizic (acum a fost numai online) și abia atunci va putea conduce singură” – a zis Catrinel Sandu, pentru aceeași sursă.

Catrinel Sandu predă dansul în Florida

Catrinel Sandu predă dansul în Florida și peste o săptămână va începe pregătirile pentru noul an școlar. Sara este deja înscrisă la școala la care predă Catrinel, iar Lara va începe și ea clasa a VI-a tot acolo.

„Școala începe pe 12 august dar noi, profesorii, începem pe 6 august, cu o săptămână înainte ca să putem pregăti totul pentru noul an școlar. Abia aștept! Avem multe competiții și spectacole de dans anul acesta și, mai ales, mă bucur enorm că Lara va începe și ea clasa a 6-a la mine la școală. O să fim toate trei tot timpul, așa cum ne place. Ea este super fericită, își dorește mult să fie la școală la mine. O să fie un an plin și frumos! Sănătoși să fim, că în rest nu avem nevoie de nimic. Când este dragoste, liniște și iubire totul merge natural și frumos!”, a adăugat coregrafa.

Catrinel Sandu și Steve Schroeter s-au cununat religios în România pe 17 iulie 2021, la biserica Dichiu, de pe Strada Icoanei, din București, în prezența familiei și a câtorva apropiați prieteni. La eveniment au participat nașii mirilor, Carmen și Ștefan Giuros, fetițele lui Catrinel, Sarah și Lara, băieții mirelui, Luke și Mark, și mama miresei, Mia Sandu. Catrinel și Steve sunt împreună din 2017 și locuiesc peste Ocean, în SUA.

