Iuliana Beregoi vorbește despre prețul succesului la doar 20 de ani: „O parte din prietenii mei mi-au întors spatele, m-au descurajat în loc să mă susțină”/ Exclusiv

Iuliana Beregoi este un adevărat fenomen al Generației Z. Cântă de mică, la 10 ani a participat la concursul Next Star, iar la 14 ani a susținut un concert la Sala Palatului, în fața a 4000 de oameni. Chiar dacă se bucură de un succes uriaș, Iuliana Beregoi recunoaște că „o parte din prietenii mei mi-au întors spatele, dar cariera m-a ajutat să mă maturizez puțin mai repede, trecând prin anumite experiențe încă de la o vârstă fragedă”.

Iuliana Beregoi are 20 de ani și a început să cânte și să realizeze vloguri încă de când era mică. Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru UNICA.ro, idolul Generației Z recunoaște că a plătit deja prețul succesului când a „realizat ce înseamnă invidia din partea oamenilor”. Iuliana Beregoi își aduce aminte de primul concert susținut la Sala Palatului, când îi tremura tot corpul, și aflăm cum ar trebuie să fie bărbatul care să-i poată cuceri inima.

Iuliana Beregoi, despre bărbatul ideal: „Cel mai important este să-mi accepte cariera și să mă susțină în ceea ce fac”

Iuliana Beregoi mărturisește că titulatura de „regina online-ului” vine la pachet cu o foarte mare responsabilitate. Artista vorbește și despre relația cu părinții ei. Încă din copilărie i-a încredințat doar mamei secretele ei, însă, apropierea de tată a făcut-o să-și deschidă inima și către el.

„Am început să ne înțelegem mult mai bine și am început să fiu mai deschisă cu el, ceea ce mă bucură enorm. Avem, în acest moment, o relație tată-fiică extraordinar de bună, de apropiată”, ne spune Iuliana Beregoi.

Iuliana Beregoi recunoaște că este o fire impulsivă și că, de multe ori, își varsă emoțiile negative asupra oamenilor pe care îi iubește. Se consideră puternică, dar și sensibilă în anumite circumstanțe. Mărturisește că nu se va putea rupe niciodată, cu adevărat, de casa părintească din Republica Moldova și recunoaște că „încă mă simt și sunt ca un copil… și nu mă grăbesc să fiu adult”.

„Este o responsabilitate în adevăratul sens al cuvântului”

Iuliana Beregoi, „regina online-ului”. Cât de multă responsabilitate aduce această titulatură?

Este o responsabilitate în adevăratul sens al cuvântului. În același timp e și foarte frumos pentru că poți ajuta mulți oameni să fie mai buni, să fii alături de ei, să fii un exemplu bun pentru ei.

Ce ai vrea, în primul rând, să transmiți oamenilor care te urmăresc?

Cred că cel mai important mesaj, pe care am încercat să-l transmit de la începutul carierei mele, este să aibă încredere în ei. Să fie puternici și să nu asculte pe nimeni, să facă exact ceea ce-și doresc și ceea ce simt. Este benefic să facem totul din suflet și să ne ascultăm instinctele.

Iuliana Beregoi a susținut primul concert la Sala Palatului la 14 ani: „Nu prea îmi dădeam seama ce se întâmplă cu mine atunci”

La numai 14 ani ai susținut primul tău concert la Sala Palatului. Îți mai aduci aminte emoțiile, o întâmplare de neuitat?

Exact, nu prea îmi dădeam seama ce se întâmplă cu mine atunci. Totul era ca un vis, nu realizam că este ceva wow. Dar, în schimb, vă spun că am avut cele mai mari emoții. De la prima piesă credeam că n-o să pot să susțin tot concertul, îmi tremurau picioarele, mâinile și vocea. A fost unul dintre cele mai importante spectacole pentru mine. A fost prima oară când mai mult de 4000 oameni au venit doar pentru mine acolo.

Iuliana Beregoi, copilul fenomen al muzicii. Sursă foto: Arhivă personală

Nu ți-a fost greu să te muți din Moldova în România? Nu te-a durut să-ți lași toți prietenii acolo?

Încă nu m-am mutat, mi-am luat casă în Iași, dar urmează să mă mut foarte curând. Însă eu tot o să mă mai întorc în Moldova, pentru că părinții și prietenii sunt acolo și o să îmi fie puțin mai greu să mă acomodez, dar o să îi aștept la mine, la noua căsuță.

Iuliana Beregoi: „O parte din prietenii mei mi-au întors spatele, m-au descurajat în loc să mă susțină”

Ești foarte tânără, dar ai deja mulți ani de carieră. Au fost multe momente bune, dar cel mai dezamăgitor moment l-ai trăit?

Cred că cel mai dezamăgitor moment a fost atunci când o parte din prietenii mei mi-au întors spatele, m-au descurajat, în loc să mă susțină. Și așa au dispărut din viața mea, dar cariera m-a ajutat să mă maturizez puțin mai repede, trecând prin anumite experiențe încă de la o vârstă fragedă.

Iuliana Beregoi, în copilărie. Sursă foto: Arhivă personală

Ai doar 20 de ani, succes, urmăritori. Cum îți vezi viața peste 10 ani?

Peste 10 ani vreau să fiu deja o artistă internațională, sa am probabil pe cineva lângă mine, poate chiar o familie. Dar cel mai important este să îmi îndeplinesc toate scopurile, iar visurile mele să devină realitate.

Amintiri din copilărie cu Iuliana Beregoi

Ce-ți plăcea să faci când erai copil?

Îmi plăcea foarte mult să filmez vloguri. Înainte îmi plăcea să filmez tot ce se întâmplă în viața mea, chiar dacă nu știu cam câți oameni mă urmăreau la început. Eu o făceam pentru mine și îmi plăcea să împart emoțiile mele cu alte persoane, chiar dacă era în mediul online.

Ce relație are Iuliana Beregoi cu părinții ei

Când aveai nevoie de sfaturi la cine te duceai, la mama sau la tata?

Cred că cel mai des mă duceam la mama, dar, în ultimul timp, merg foarte des și la tata. Am început să ne înțelegem mult mai bine și am început să fiu mai deschisă cu el, ceea ce mă bucură enorm. Avem, în acest moment, o relație tata-fiică extraordinar de bună, de apropiată, pe care o asociez cu o legătură ce nu poate fi ruptă niciodată. Chiar este adevărat că relațiile între tați cu fetele lor este una specială.

Iuliana Beregoi și familia ei. Sursă foto: Arhivă personală

La liceu erau cea mai timidă sau cea mai rebelă din clasă?

La început eram foarte timidă, dar așa cred că sunt cu toată lumea înainte să cunosc pe cineva. Însă, după ce mă obișnuiesc cu persoanele noi din jurul meu, sunt un om care iubește foarte mult să se distreze și, în același timp, foarte deschis. Așadar, pot spune că am fost și timidă, dar și rebelă.

Iuliana Beregoi recunoaște: „Am realizat ce înseamnă invidia din partea oamenilor”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta, de până acum?

Nu cred că am avut un moment foarte greu în viața mea până acum. Cred că unul dintre momentele grele a fost când am realizat ce înseamnă invidia din partea oamenilor. Înțeleg că mulți mă descurajează din cauza acestui „sentiment”…sau resentiment total nefondat, dar totodată am înțeles să nu bag pe nimeni în seamă, nici să mă las afectată de vorbele urâte. Chiar și din partea acelora care mi-au fost, cândva, prieteni.

Care este cea mai importantă calitate a ta si cel mai mare defect?

⁠Încrederea și dorința de face tot mai mult cred că sunt calitățile mele cele mai bune, dar și cel mai mare defect. Asta pentru că, uneori, sunt impulsivă și îmi revărs emoțiile negative pe oamenii pe care-i iubesc cel mai mult. Aici mai am de lucrat, trebuie să fiu mai rațională.

Iuliana Beregoi vorbește despre prima iubire: „Mai rău a fost că, în mintea mea, acel tipar era tiparul la care visam să am o legătura și în viața reală”

Când te-ai îndrăgostit prima oară?

Prima oară m-am îndrăgostit când eram mică, de un actor (râde). Cred că, în cazul oricărei tinere, se mai întâmplă să rămână fascinată de câte un actor dintr-un serial preferat, iar eu m-am încadrat în această categorie. Mai rău a fost că, în mintea mea, acel tipar era tiparul la care visam să am o legătura și în viața reală. Însă, mai târziu, am înțeles ca actorii joacă un rol, nu sunt așa și în viața reală. Oricum, era puțin cam greu să ajung să-mi întâlnesc actorul preferat, de care eram îndrăgostită.

Cum te-ai caracteriza?

Nu știu, eu consider că sunt o femeie puternică, dar uneori sensibilă. Cred că la întrebarea asta ar trebui să răspundă cineva pentru mine pentru că eu încă mă simt și sunt ca un copil…și nu mă grăbesc, încă, să fiu adult.

Iuliana Beregoi: „În niciun caz nu aș accepta să mă iubească doar pentru că sunt persoană publică, ci pentru ceea ce ofer sufletește”

Ce înseamnă bărbatul ideal, pentru tine?

Cel mai important este să-mi accepte cariera și să mă susțină în ceea ce fac. Să aibă încredere în el, să fie deschis cu oamenii din jur, să fie muncitor și să mă iubească pentru cine sunt eu cu adevărat. În niciun caz nu aș accepta să ma iubească o persoană doar pentru faptul că sunt persoană publică, ci pentru ceea ce ofer sufletește.

„Și noi mai greșim, și noi mai plângem…și noi avem nevoie de liniște”

Ești persoană publică, foarte multă lume te urmărește. Nu ți-e greu să nu fii stăpână pe viața ta personală?

Este puțin cam greu, pentru că eu chiar consider că fericirea iubește liniștea și are nevoie aceasta. Oamenii, însă, uită că și noi, artiștii, suntem oameni. Și noi mai greșim, și noi mai plângem…și noi avem nevoie de liniște.

Iuliana Beregoi și managerii ei. Sursă foto: Arhivă personală

Ce nu știe lumea despre tine?

Lumea știe cam tot despre mine, fiindcă tot ce fac este pe net. Practic, viața mea se regăsește în online. Încerc să împart fiecare moment important cu oamenii care mă urmăresc, pentru ca îmi place să fiu mereu conectată cu ei și ei cu mine.

Ce nu ai face niciodată în viața ta?

⁠Niciodată nu aș renunța la carieră și la cântat, la ceea ce-mi place să fac. Este precum aerul pe care-l respir.

Iuliana Beregoi: „Cel mai tare am dezamăgit atunci când m-am lăsat afectată de comentariile altora”

Cand ai dezamăgit cel mai tare?

Cred că cel mai tare am dezamăgit atunci când m-am lăsat afectată de comentariile altora. Toată lumea știe că sunt un om puternic, că nu pot fi afectată prea tare de ceva. Însă, așa cum am zis, am și latura sensibilă la pachet cu cea puternică.

Există vreo întâmplare, din trecutul tau, pe care ți-ai dori s-o ștergi, dacă ai putea?

Eu sunt un om care nu are regrete și consider că tot ce se face, se face spre bine, iar fiecare lucru se întâmplă cu un scop. Dacă am avea regrete ar însemna să trăim în trecut, iar trecutul nu-l putem aduce înapoi, nu mai putem face nimic. Da, putem îmbunătăți și învăța din anumite momente.

Sursă foto: Arhivă Iulian Beregoi, Instagram

Urmărește-ne pe Google News