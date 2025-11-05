Christina Perri divorțează după șapte ani de mariaj. Artista și Paul Costabile au împreună doi copii

Christina Perri (39 ani) divorțează de Paul Costabile (38 ani) după șapte ani de căsnicie. Artista și jurnalistul au împreună două fete, Pixie Rose, în vârstă de 3 ani, și Carmella Stanley, în vârstă de 7 ani.

Christina Perri și Paul Costabile divorțează

Christina Perri și Paul Costabile divorțează după un mariaj de șapte ani și doi copii împreună. Artista a fost cea care a depus actele de divorț, citând ca motiv „diferențe ireconciliabile”.

Perri și Costabile, care s-au căsătorit pe 12 decembrie 2017, au menționat data despărțirii lor ca fiind 3 noiembrie 2025. Cântăreața a solicitat custodia legală și fizică comună a celor doi copii ai lor și a solicitat instanței să nu acorde pensie alimentară jurnalistului.

Documentele precizează că fostul cuplu a avut un acord prenupțial din 11 decembrie 2017, notează People.

Perry și Costabile formau un cuplu din 2013

Paul Costabile și Christina Perri și-au anunțat căsătoria pe Instagram, în anul 2017. La acea vreme, Costabile a distribuit o fotografie cu el și Perri în fața unui ecran verde, alături de un mesaj: „Acum 4 ani, astăzi, mi-am întâlnit fata visurilor mele în această cameră. 4 ani mai târziu, astăzi, m-am căsătorit cu fata visurilor mele și cu cea mai bună prietenă”.

„Sunt destul de sigur că sunt cel mai mândru de cât am fost VREODATĂ că pot numi cea mai frumoasă persoană + femeie pe care am cunoscut-o vreodată acum soția mea”, a continuat el.

„Uau. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dăruit-o, pentru relația noastră, pentru copilul nostru care urmează să se nască, pentru dragostea și sprijinul familiei noastre și pentru acest an de neuitat”, a mai scris atunci Paul Costabile.

Prima fiică a cuplului, Carmella, a venit pe lume în ianuarie 2018. În 2020, Christina a suferit un avort spontan, pe când era însărcinată în 11 săptămâni. În 2022, cei doi au devenit din nou părinții unei fetițe.

Sursă foto: Facebook, Shutterstock, Profimedia

