Ce probleme au Dana Nălbaru și Dragoș Bucur cu vecinii din satul în care s-au mutat: „Sunt două motive de tensiuni”

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au probleme cu vecinii din satul în care s-au mutat, după ce au renunțat la viața de la oraș. Cei doi au vorbit despre cum au fost primiți de localnici, dar și ce probleme au cu aceștia.

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, probleme cu vecinii

Cele două vedete au decis să își mute domiciliul la țară, acolo unde viața curge mai ușor și treburile nu se termină niciodată, însă liniștea și satisfacția muncii sunt suficiente pentru o viață împlinită.

Cei doi au vorbit despre cum au fost primiți de localnicii din satul argeșean în care s-au mutat și majoritatea a fost încântată. Totuși, există și câțiva vecini care nu au fost prea fericiți, iar prezentatorul Tv a povestit ce tensiuni există între ei și unii vecini.

Dana Nălbaru, Dragoș Bucur și familia lor s-au mutat într-o casă cu curte mare în satul Moșteni-Greci din județul Argeș. Cu toate că sunt fericiți, există și câțiva localnici care nu au fost prea prietenoși cu ei.

„Ca peste tot, părerile cred că sunt împărțite. Majoritatea localnicilor ne-au primit cu brațele deschise, cu ajutoare, de la unelte până la mâncare, sfaturi, informații.

Sunt și câțiva localnici care nu ne iubesc. Nu știu exact de ce. Bănuiesc că există această prejudecată care funcționează în ambele sensuri. Au venit bucureștenii care vor să schimbe lucrurile aici. Noi nu ne dorim să schimbăm lucrurile, ne dorim să învățăm și să îmbunătățim”, a declarat Dragoș Bucur, pe YouTube.

De ce sunt tensiuni între familia lui Dragoș Bucur și alte trei familii

Prezentatorul a povestit despre motivele de tensiune dintre familia lui și alte trei familii din localitate. Dragoș Bucur a povestit că una dintre probleme este legată de viteza cu care se circulă cu mașina prin sat, iar a doua problemă este legată de muzica prea tare.

„Există două motive de tensiune în localitate între noi și aceste trei familii, sunt vreo trei. Unul are legătură cu viteza cu care se circulă.

Sunt câțiva cu motociclete și ATV care vin cu viteză foarte mare prin sat și pe mine mă sperie lucrul acesta, pentru că sunt copiii pe afară și am intervenit de câteva ori.

I-am rugat să nu mai facă lucrul acesta. (…) Al doilea lucru, atunci când asculți de nevoie muzică de dimineața până seara de la vecini”, a spus prezentatorul.=

