Dragoș Bucur și Dana Nălbaru, adevărul despre viața la țară. Cei doi nu s-au izolat: „Nu suntem nebuni care s-au închis în pădure”

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur au decis să lase în spate viața de oraș cu tot cu agitația specifică și să se mute la țară. Totuși, ei nu sunt complet izolați, așa cum au crezut mulți fani. Iată unde stau cei doi alături de copii și cum se descurcă la sat.

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur, întrebați dacă există spital unde locuiesc

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur s-au mutat de lângă București pentru o viață mai liniștită. Cei doi sunt fericiți cu alegerea pe care au făcut-o, cu toate că unele voci spun că s-au izolat și nu este bine pentru copii.

Cei doi au fost întrebați recent, în timpul uni live pe rețelele sociale, dacă nu sunt îngrijorați de faptul că nu au niciun spital performant în apropiere.

„Cineva ne întreabă dacă nu suntem îngrijorați pentru că nu avem un spital aproape, așa cum este în București. Distanța de la noi până la București este de o oră și 40 de minute.

Până la intrarea în București! Noi ne-am asumat cumva treaba asta. Până la Pitești facem 40 de minute. Așa cum alți oameni locuiesc în sate sau în orașe mai mici, în locuri în care nu au chiar un spital lângă, am considerat că și noi putem să facem lucrul acesta. Să sperăm că nu este nevoie”, a răspuns Nana Nălbaru.

Unde stau cei doi

Familia s-a mutat în satul Moșteni-Greci din Argeș și se bucură zilnic de alegerea făcută.

„Nu suntem complet izolați. Într-adevăr, satul nostru nu este la stradă, e la un drum înfundat, dar sunt sute de oameni care locuiesc în sat cu noi. Nu suntem niște nebuni care s-au închis în mijlocul pădurii. Dacă, Doamne ferește, avem nevoie, mergem. Spre exemplu, cabinetul stomatologic este la intrarea în Pitești și este la nivelul celor de la București”, a spus actorul.

Înainte să se mute, cei doi locuiau în Balotești și făceau aproape o oră până în București. Dragoș Bucur merge des în Capitală pentru că are proiecte, însă Dana Nălbaru nu vine prea des la oraș.

„Sau alte clinici la care merg eu, pentru mine sau pentru copii, sunt relativ aproape. De unde stăteam noi, în Balotești, până în București, cam tot 40 de minute făceam. Uneori poate chiar mai mult”, a spus vedeta.

