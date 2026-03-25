Filip de la „Casa iubirii”, gest neașteptat la patru luni de relație cu Lia. Fanii i-au felicitat decizia. „Sunteți foarte frumoși!”

Filip și Lia, unul dintre cele mai urmărite cupluri formate în „Casa iubirii”, continuă să atragă atenția fanilor prin gesturile lor tandre și prin dinamica relaxată pe care o afișează în mediul online. Deși sunt împreună de doar câteva luni, cei doi reușesc constant să surprindă publicul, iar recent Filip a făcut un gest care a stârnit numeroase reacții și interpretări.

În același timp, un moment amuzant dintr-un live pe TikTok, în care au fost întrebați despre planurile de a avea un copil, a devenit viral și a consolidat simpatia de care se bucură în rândul urmăritorilor.

Un gest care a stârnit reacții puternice

Filip, fost concurent al emisiunii „Casa iubirii”, a surprins pe toată lumea după ce și-a făcut un tatuaj uriaș pe piept, în partea dreaptă. Desenul reprezintă un tigru, iar fanii au făcut imediat legătura cu Lia, iubita lui, care îi dăruise în trecut un desen cu același animal. Mulți au interpretat tatuajul ca pe un gest romantic, un simbol al legăturii lor.

„Acest tatuaj îți va aduce aminte de Lia toată viața pentru că ea ți-a dăruit un desen cu un tigru”, i-a scris un fan, convins că alegerea nu este întâmplătoare.

Reacțiile nu au fost însă toate pozitive. O parte dintre urmăritori au considerat tatuajul prea mare sau prea încărcat. Comentariile au variat de la surpriză la critică directă: „Poate dacă era mai mic arăta mai bine”, „Ferească sfântul, zici că mai ai un cap”, „Erai frumos și fără mâzgălitură”.

În ciuda opiniilor împărțite, gestul lui Filip a fost perceput de mulți ca o declarație de iubire pentru Lia, cu care formează un cuplu de câteva luni.

Moment amuzant în live: întrebarea despre copil

La începutul anului, Filip și Lia au participat la un live pe TikTok, unde au primit numeroase întrebări din partea fanilor. Una dintre ele a atras atenția tuturor: când au de gând să facă un copil.

Cei doi au ales să răspundă cu umor, transformând momentul într-o glumă savuroasă. Lia a reacționat prima, zâmbind larg: „Un bebe când? (…) De jucărie avem pe aici?”. Apoi a continuat râzând: „Da, avem tigru”.

Replica a stârnit hohote de râs în comentarii, iar fanii au continuat să-i complimenteze și să-i încurajeze. „Sunteți foarte frumoși”, „Cât de curând. Gemeni să fie!”, „Doi frumoși. Vă potriviți perfect”, „Să fiți fericiți și binecuvântați!”, au scris internauții.

Deși sunt împreună de puțin timp, Filip și Lia au reușit să-și creeze o comunitate loială, care le urmărește fiecare pas. Gesturile lor, fie că este vorba despre un tatuaj simbolic sau despre un moment amuzant într-un live, devin rapid virale și generează discuții aprinse.

Pentru mulți dintre fanii lor, cei doi reprezintă un cuplu tânăr, spontan și autentic, iar reacțiile pozitive din mediul online arată că publicul îi vede ca pe o pereche care se potrivește perfect.

Foto – Instagram

