Jaqueline de la „Casa Iubirii” renunță la Alexandru și nu se uită înapoi! „Nu aș putea trece peste asta niciodată!” Cine a provocat ruptura dintre ei

Relația dintre Jaqueline și Alexandru de la Casa iubirii a ajuns într-un punct fără întoarcere. După săptămâni tensionate, discuții aprinse și momente în care Alexandru a lăsat impresia că își îndreaptă atenția spre alte concurente, tânăra a decis să închidă definitiv orice posibilitate de împăcare. Deși el își recunoaște greșelile și încearcă să repare situația, Jaqueline rămâne fermă: încrederea nu mai poate fi reconstruită.

Alexandru, copleșit de vină: „Nu-mi vine să cred că am putut să greșesc atât de mult”

Îngândurat și vizibil afectat, Alexandru a încercat să o recâștige pe Jaqueline, întâmpinând-o cu un buchet de flori și cu un discurs plin de regrete. El a mărturisit că se simte îngrozit când se vede în episoadele difuzate și nu înțelege cum ea a putut rămâne atât de calmă în fața comportamentului lui.

„Nu știu cum poți să fii bine la cât de mult rău ți-am făcut. Eu sunt foarte afectat”, i-a spus el, cerându-i încă o șansă.

„Nu-mi vine să cred că am putut să greșesc atât de mult. Aș vrea să-mi îndrept greșeala și încerc pe cât posibil să fac asta”, a continuat Alexandru.

Jaqueline, însă, i-a răspuns calm:

„Eu nu sunt supărată pe tine”, dar a subliniat că nu mai poate merge mai departe.

Momentul care a rupt totul: apropierea de Andra

Pentru Jaqueline, problema nu a fost doar comportamentul lui Alexandru față de ea, ci și faptul că acesta a părut atras de o altă concurentă, Andra. Tânăra i-a spus direct că nu poate trece peste acest episod, considerând că este o dovadă clară că relația lor nu are viitor.

„Dacă ar fi fost doar comportamentul tău față de mine… aș fi înțeles. Dar având în vedere că e și chestia cu Andra, nu aș putea să trec peste asta niciodată”, i-a spus Jaqueline.

Ea a mers și mai departe, afirmând că dacă Georges nu ar fi intrat în casă, Alexandru ar fi continuat să se apropie de Andra:

„Dacă Georges nu ar fi intrat în casă, tu te-ai fi îndreptat în continuare spre Andra. Eu mi-am promis că nu o să mai trec peste.”

Alexandru neagă, dar admite că așa a părut

Confruntat cu acuzațiile, Alexandru a încercat să explice situația, recunoscând că gesturile lui au putut fi interpretate greșit.

„Recunosc că asta a părut, dar nu a fost așa. Dacă sunt atras de altă persoană în timp ce sunt cu o femeie, înseamnă că am înșelat. Înseamnă că e o problemă la mine”, a spus el.

Totuși, Jaqueline nu s-a lăsat convinsă:

„Tocmai la asta m-am gândit”, i-a replicat ea.

Decizia finală: demnitatea înainte de orice

Deși Alexandru insistă că vrea să își repare greșelile și îi cere timp să demonstreze că s-a schimbat, Jaqueline rămâne hotărâtă. Pentru ea, încrederea pierdută și umilința trăită în fața camerelor sunt bariere imposibil de depășit.

Tânăra a ales să își protejeze demnitatea și să nu mai repete greșelile trecutului, punând capăt definitiv relației cu Alexandru.

Foto – captură Youtube

