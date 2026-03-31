Lumea muzicii populare reacționează la divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira. „El a făcut-o celebră, să îi fie recunoscătoare”

Divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira nu a rămas fără ecou în lumea muzicii populare. Saveta Bogdan spune că îl sprijină pe artist și chiar i-a dat un sfat prețios acestuia. Mai mult, ea a spus că Valentin Sanfira a fost cel care a făcut-o faimoasă pe soția lui.

Saveta Bogdan, tranșantă cu privire la divorțul dintre Codruța Filip și Valentin Sanfira

Valentin Sanfira are tot sprijinul artiștilor de muzică populară, după divorțul de Codruța Filip. Saveta Bogdan a avut câteva sfaturi pentru colegul ei de breaslă și îi transmite să deschidă mai bine ochii când alege să ia de soție o femeie.

Saveta Bogdan a trecut și ea printr-o despărțire grea, după ce soțul ei a înșelat-o.

„În perioada aceasta, ca să-și mai vindece suferința este bine să socializeze, să iasă din casă, să meargă la concerte, în oraș, cu prietenii, are nevoie de sprijin. Iar pe viitor să fie mai atent la ce soție își ia, să deschidă ochii mai bine, o căsnicie nu o faci pentru o zi, ci pentru o viață, să existe respect, nu numai atracție fizică.

Să locuiască mai mult cu o femeie, înainte de a-și uni destinele, să vadă dacă se potrivesc. Eu cred că Valentin s-a grăbit când s-a însurat. A văzut-o pe Codruța, tânără, frumoasă, și ce a zis: „Gata mă însor!”, a transmis Saveta Bogdan, conform Click!

„Codruța să îi fie recunoscătoare”

Saveta Bogdan spune că Valentin Sanfira a fost cel care a făcut-o faimoasă pe Codruța Filip, așa că ar trebui să îi fie recunoscătoare.

Cântăreața de muzică populară a spus că de când s-a întors de la Desafio, Codruța a venit schimbată și ceva s-a stricat în relația lor.

„Valentin a făcut-o vedetă pe Codruța, după căsătorie, ea e și concurentă la „Desafio”, ar trebui să îi fie recunoscătoare pentru asta. Când a venit de acolo, de la concursul de supraviețuire, ceva s-a stricat în relația lor și numai ei știu din ce cauză anume s-au răcit relațiile. Probabil că ochii care nu se văd se uită. Nu este un capăt de țară, amândoi sunt frumoși, își pot reface viețile”, a transmis vedeta de muzică populară.

Codruța Filip a fost cea care a confirmat divorțul de Valentin Sanfira și a spus că despărțirea s-a produs la începutul anului.

Pe de altă parte, Valentin Sanfira nu a vrut să discute despre subiect și a spus că a aflat din presă despre divorț. El a menționat că preferă să vorbească cu soția lui și că „sunt aceleași povești de când a plecat în Desafio, numai aberații”.

Cei doi formau un cuplu de aproximativ 8 ani, iar din 2022 erau căsătoriți.

