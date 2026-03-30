Câți bani cere Valentin Sanfira ca să cânte la o nuntă. Artistul a făcut o avere considerabilă

Valentin Sanfira trece prin momente dificile, după separarea de Codruța Filip. Cu toate acestea, artistul este preocupat în continuare de cariera lui și își promovează următoarele evenimente. Mai mult, el a crescut ca grad de notorietate după anunțul divorțului, așa că oamenii au început să îl caute și să îl cheme la nuntă. Iată câți bani cere Valentin Sanfira pentru a cânta la un eveniment.

Valentin Sanfira este printre cei mai cunoscuți interpreți de muzică populară, a căror piese au pătruns rapid în inima publicului. Artistul este acum și mai mult în centrul atenției, după anunțul că divorțează de soția lui, Codruța Filip.

Așadar, el a început să fie tot mai solicitat la nunți și alte evenimente. Conform informațiilor apărute în presă, acestea ar fi tarifele pe care le-ar percepe Sanfira pentru diferite programe:

Program scurt (45–60 minute): 2.000 – 3.000 €

Program mediu (2 reprize × 45 minute): 3.500 – 4.500 €

Program complet (toată nunta): 6.000 – 10.000 €

Totuși, Valentin Sanfira avea pachetul de program complet pentru toată nunta alături de Codruța Filip. Acesta era un pachet comun dedicat evenimentelor mari. Se pare că de la anunțul divorțului, oferta ar fi fost retrasă, pentru că cei doi s-au despărțit și profesional.

Citește și: Dezvăluirea dureroasă a lui Valentin Sanfira cu câteva luni înainte de divorț. „E o întrebare personală și delicată!” De ce nu a avut copii cu Codruța Filip

Așadar, pentru un program complet la nunți, onorariul lui Valentin Sanfira ar fi de 6.000 de euro, acum că e singur, conform Cancan.

Codruța Filip și Valentin Sanfira, despărțire cu năbădăi

Codruța Filip a anunțat că mariajul de aproape patru ani cu Valentin Sanfira a ajuns la final. Ea a explicat că nu vor mai forma un cuplu nici pe scenă și că separarea se va face și profesional. Ea a explicat că decizia a fost luat la începutul anului, iar în privința evenimentelor, fiecare va merge separat.

„Da, ne-am despărțit la începutul anului. Am decis că este cel mai bine să mergem pe drumuri separate. Nu mai formăm un cuplu, tot ce pot să spun este că mergem mai departe, cu respect reciproc unul față de celălalt.

Citește și: Ce a fost între Valentin Sanfira și Margherita de la Clejani înainte de nunta artistului cu Codruța Filip: „Am ieșit împreună”

Nu vom mai merge la evenimente împreună, fiecare este pe nișa lui și suntem ok așa. Viața merge mai departe, cu bune, cu rele, le luăm cum vin. Sigur că sunt momente dificile prin care fiecare trebuie să treacă, dar se întâmplă. Am hotărât de comun acord să o luăm pe căi separate”, a declarat Codruța Filip.

