Valentin Sanfira, mesaj neașteptat după ce Codruța Filip a anunțat divorțul: „Aveți grijă să…”

Valentin Sanfira și-a asigurat admiratorii că este bine după ce soția lui, Codruța Filip, a anunțat divorțul.

Codruța Filip a anunțat pe 24 martie că ea și Valentin Sanfira divorțează după trei ani de căsnicie. Vestea l-a surprins pe artist, care a spus că nu știa despre ce era vorba atunci când a fost contactat de presă pentru o reacție.

La câteva zile de la confirmarea despărțirii, Valentin Sanfira dă asigurări că este bine. Artistul s-a filmat în timp ce în fundal se auzea mesajul: „Știu că îmi vizitați profilul să vedeți cum o mai duc. Sunt tanc! Aveți grijă să nu îmi dați ador din greșeală”.

„Multe fețe are omul”

După ce a negat divorțul, Valentin Sanfira a ales să se rezume la mesaje despre cariera lui. La scurt timp după declarațiile Codruței, Valentin a vorbit despre un nou proiect: „Dragii mei, sunt fericit și onorat să fac parte dintr-un proiect de suflet”.

Artistul a transmis și câteva mesaje care au lăsat loc de interpretare. După declarațiile soției, Valentin a publicat pe Facebook o piesă de-a lui cu versuri acuzatoare. „Multe fețe are omul / n-are frunze în el pomul. În față îți zâmbește și apoi te rănește. Plânge lângă tine și l crezi om de bine, când te întorci în spate, vorbe rele scoate”, spun versurile melodiei. La rândul ei, Codruța a transmis un mesaj tăios pe rețelele sociale: „Nimeni nu joacă mai bine rolul de victimă decât cel care a cauzat paguba. Ascultă asta încă o dată”.

Ce spunea Valentin Sanfira despre divorț înainte să se despartă de Codruța Filip

Valentin Sanfira și Codruța Filip au vorbit, pe vremea când trăiau o frumoasă poveste de dragoste, despre un subiect sensibil: despărțirile și divorțurile. Artistul mărturisea atunci că, în opinia lui, tot mai mulți oameni aleg să renunțe prea ușor la relații, fără să mai lupte pentru ele sau să rămână alături de partener în momentele dificile.

„În orice relație, și de prietenie, și familie și cu un om de pe stradă. Oamenii renunță prea ușor. Dacă a venit cineva și ți-a zis o prostie, până să vezi tu dacă e adevărată sau nu, gata, divorțul la ușă sau despărțirea.

Cred că fiecare om în familia lui, în viața lui privată, are niște limite, are o soție sau un soț care trebuie să știe să îl asculte și să îl sprijine, că despre asta este familia. Familia este ceva mai mult decât o relație și de asta mulți nu rezistă, pentru că ei cred că o familie este o relație în care am semnat niște acte”, a declarat Valentin Sanfira în trecut, la Antena Stars.

