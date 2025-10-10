Giuly de la „Casa Iubirii”, gest surprinzător după zvonurile despărțirii de Robert. Fanii au rămas surprinși: „Ce mai aveți de spus?”

Zvonurile despărțirii dintre Giuly și Robert au luat amploare, iar fosta concurentă de la „Casa Iubirii” a reacționat în mediul online după ce fanii au început să comenteze lipsa lui Robert din activitatea ei de pe rețelele de socializare.

Tăcerea Giulyi în fața speculațiilor tot mai intense privind ruptura de Robert i-a pus pe jar pe susținătorii cuplului format în emisiunea „Casa Iubirii”. Plecarea ei în Italia, lipsa interacțiunii cu iubitul și absența lui din fotografii au alimentat zvonurile. Însă, după câteva zile de incertitudine, fosta concurentă a făcut un gest care a atras imediat atenția publicului.

Zvonuri și suspiciuni: Ce a declanșat speculațiile

În ultimele zile, relația dintre Giuly și Robert, foști concurenți la „Casa Iubirii”, a fost intens comentată pe rețelele sociale. Plecarea Giulyi în Italia fără ca Robert să apară în fotografii sau să interacționeze cu postările ei a stârnit îngrijorare printre fani. Mulți au presupus că cei doi s-au despărțit, iar tăcerea lor nu a făcut decât să alimenteze speculațiile.

După câteva zile de incertitudine, Giuly a decis să pună capăt zvonurilor. Ea a publicat o fotografie în care apare alături de Robert, confirmând că sunt împreună și că se află amândoi în Italia. Postarea a fost menită să liniștească fanii și să combată dezinformarea.

Reacția fanilor: „Le-ați dat peste nas cârcotașilor!”

Fanii cuplului au reacționat imediat, umplând secțiunea de comentarii cu mesaje de susținere și bucurie. Mulți au felicitat-o pe Giuly pentru sinceritate și pentru gestul de a clarifica situația.

„Frumoși foc, țineți-o tot așa, să nu mai vorbească lumea că v-ați despărțit!„, „Le-ați arătat multora care v-au invidiat că voi sunteți reali în dragoste„, „Ce mai aveți de spus, cârcotașilor?” – sunt doar câteva dintre reacțiile entuziaste.

Robert și Giuly s-au cunoscut în sezonul 3 al emisiunii „Casa Iubirii”, difuzată de Kanal D, unde au format un cuplu în timpul competiției. Relația lor a început în cadrul show-ului matrimonial și a continuat și după încheierea emisiunii.

În cadrul „Casa Iubirii”, Robert și Giuly au fost concurenți care s-au remarcat prin chimia lor și prin modul sincer în care și-au exprimat sentimentele. Pe parcursul sezonului, cei doi au dezvoltat o relație apropiată, care a evoluat într-o poveste de dragoste autentică. După ce au părăsit competiția, au continuat să se afișeze împreună pe rețelele sociale, demonstrând că legătura formată în emisiune a rezistat și în afara acesteia.

De atunci, Robert și Giuly au fost urmăriți cu interes de fanii emisiunii, care au continuat să le susțină relația.

