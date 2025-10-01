Giuly și Robert de la „Casa iubirii” s-au despărțit? Fanii, îngrijorați: „Sunteți bine?” Ce spune fosta concurentă despre relația lor

După ce au cucerit publicul în cadrul emisiunii „Casa Iubirii” de la Kanal D, Giuly și Robert au continuat să atragă atenția fanilor și în afara competiției. Relația lor părea solidă, iar aparițiile frecvente pe rețelele sociale consolidau imaginea unui cuplu fericit. Totuși, în ultimele zile, comportamentul online al celor doi a ridicat semne de întrebare în rândul urmăritorilor.

Postările din Milano și lipsa lui Robert: fanii devin suspicioși

Giuly și Robert s-au cunoscut în cadrul sezonului 3 al emisiunii „Casa Iubirii”, difuzată de Kanal D, unde au format unul dintre cele mai apreciate cupluri ale competiției. Chimia dintre ei s-a remarcat încă din primele săptămâni, iar relația lor a evoluat rapid, câștigând simpatia publicului.

După încheierea emisiunii, cei doi au decis să își continue povestea de dragoste în afara platourilor TV și s-au mutat împreună în Italia, unde Giuly este stabilită. Au fost surprinși în ipostaze romantice la Lacul Como și au împărtășit frecvent momente din viața lor pe rețelele sociale, arătându-se fericiți și uniți.

Dar fanii au observat o scădere a interacțiunilor dintre cei doi în mediul online, ceea ce a stârnit speculații privind o posibilă despărțire.

Giuly a publicat recent mai multe imagini din Milano, unde se află singură, fără Robert alături. Detaliul nu a trecut neobservat, iar fanii au început să comenteze intens, observând că Robert nu mai interacționează cu postările partenerei sale. Lipsa aprecierilor și a prezenței lui în online a generat speculații despre posibile tensiuni sau chiar o despărțire.

„Giuly, ne dai emoții. Unde este Robert?”, „Dar Robert nu se mai vede”, „Văd că Robert nu a făcut nicio apreciere la postările ei. Este ceva în neregulă?”, „Giuly, sunteți bine? Nu mai știm nimic de voi”, sunt doar câteva dintre mesajele primite de Giuly pe Instagram.

Giuly rupe tăcerea despre zvonurile despărțirii

În fața avalanșei de întrebări și îngrijorări, Giuly a decis să clarifice situația. Fosta concurentă a transmis un mesaj scurt, dar ferm, care a liniștit o parte dintre fani.

„Suntem foarte bine!”, a scris Giuly pe Instagram, confirmând că relația cu Robert este în continuare stabilă și că nu există probleme majore între ei.



Chiar și după încheierea emisiunii, Giuly și Robert rămân în centrul atenției. Povestea lor de dragoste, construită sub ochii telespectatorilor, continuă să fie urmărită cu interes, iar fiecare gest sau absență din online devine subiect de analiză pentru fani.

Foto – Instagram

