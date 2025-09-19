Lia a izbucnit în lacrimi la Casa iubirii. Concurenta regretă despărțirea de Robert: „Chiar îmi pare rău”

Lia a izbucnit în lacrimi la Casa iubirii. Concurenta regretă despărțirea de Robert, iar emoțiile au copleșit-o în ultima ediție a emisiunii de la Kanal D. Tânăra își dorește să-l vadă fericit pe fostul iubit, dar, totodată, recunoaște că nu-l poate vedea împreună cu o altă fată. Iată ce declarații a făcut ea în cadrul reality show-ului!

Despărțirea de Robert a lăsat-o pe Lia cu inima frântă, iar lacrimile ei nu au mai putut fi stăpânite. Chiar dacă îi este greu să-l vadă alături de altcineva, concurenta de la Casa iubirii își dorește ca fostul ei partener de viață să fie fericit.

Lia a izbucnit în lacrimi la Casa iubirii

În ediția de joi, de pe data de 18 septembrie, a emisiunii Casa iubirii de la Kanal D, Lia a izbucnit în lacrimi. Concurenta se simte rănită de faptul că legătura cu Robert s-a încheiat și îi este greu să-l vadă în timp ce se apropie de Alina, noua concurentă a reality show-ului.

Deși a recunoscut că amândoi au greșit în timpul relației lor, tânăra regretă că nu a fost complet sinceră și se luptă cu sentimentele care o copleșesc. Robert a încercat să o liniștească și să-i arate că vrea să fie alături de ea, pentru a o sprijini în această perioadă dificilă prin care trece.

„Crede-mă că nu ești vinovată tu că nu te-ai deschis în totalitate.Poate nici eu n-am reușit să te fac să te deschizi în totalitate, poate nu am fost neapărat persoana potrivită pentru tine. Sincer, nu-mi doresc să ai stările astea pe viitor, cauzate de mine, mi-aș dori să-mi zici dacă pot face ceva în sensul ăsta, astfel încât să nu te mai văd atât de afectată. Sincer, chiar nu-mi place cum ești acum”, i-a spus Robert Liei.

Concurenta își dorește ca Robert să fie fericit

Chiar dacă ideea ca fiecare să își găsească pe altcineva îi provoacă durere, Lia își dorește ca Robert, fostul ei partener de viață, să fie fericit. Concurenta de la Casa iubirii încearcă să accepte situația prin care trece în emisiune.

„Nu mă interesează nimic, chiar nu-mi place să te văd cu altcineva, dar, pe parcurs, cu siguranță o să mă obișnuiesc și da, vreau să te văd fericit și dacă tu simți nevoia să cunoști pe altcineva, să faci asta!”, a declarat concurenta în emisiune.

Lia: „Chiar îmi pare rău”

Mai târziu, Robert i-a explicat Liei că această situație ar putea să o ajute să înțeleagă dacă sentimentele ei pentru el au fost reale. Lia a reacționat imediat la cuvintele spuse de acesta.

Văzând cât de greu îi este să-și stăpânească emoțiile și lacrimile, concurentul a încercat să fie înțelegător și i-a vorbit cu calm fostei iubite.

Lia: Da, am văzut.(…) După tot ce s-a întâmplat în casă, după ce am fost focusată pe altceva, cred că de asta eram 50-50 ca să pun punct (n.r. cunoașterii cu Robert), că mi se părea că nu e într-atât de important și acum, când e gata între noi, realizez că nu era așa și chiar îmi pare rău.

Robert: N-ar trebui să-ți pară rău. Aș vrea, dacă poți să vorbești și dacă pot să te ajut cu ceva, să-mi spui cu ce aș putea să te ajut încât să nu mai existe starea asta atât de neplăcută.

