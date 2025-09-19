Andreea Bălan a avut probleme cu un membru al echipei „Te cunosc de undeva”. Adevăratul motiv pentru care a părăsit emisiunea

Andreea Bălan s-a aflat în juriul emisiunii „Te cunosc de undeva” timp de 12 ani, însă a decis brusc să părăsească show-ul de la Antena 1. Acum, la câteva luni de când a schimbat postul de televiziune, artista a hotărât să spună ce s-a întâmplat, de fapt, în culise, de a luat această decizie radicală.

Andreea Bălan, adevăratul motiv pentru care a plecat de la TDCU

Andreea Bălan s-a aflat la masa juriului emisiunii „Te cunosc de undeva” încă de la prima ediție a show-ului, astfel că mare a fost mirarea telespectatorilor când au aflat că artista a decis să părăsească trustul Antena 1. După câteva luni, vedeta dezvăluia că a semnat un contract cu TVR, însă până acum nu a precizat ce anume a făcut-o să ia această decizie.

Într-un interviu acordat Viva.ro, îndrăgita cântăreață a mărturisit că a hotărât să plece de la „Te cunosc de undeva” după ce s-au schimbat producătorii.

„La un moment dat nu am mai rezonat cu noul producător, nu am mai rezonat cu ideile noilor producători. Pentru că erau producători noi. Producătorii vechi, cu care lucram de 12 ani, s-au mutat la Vocea României, la Pro TV și au venit producători noi. Dar cu Antena 1 am rămas în relații bune. Cu Antena 1 nu am avut probleme. Mă înțeleg foarte bine cu toți producătorii din Antenă”, a declarat Andreea Bălan.

În ce relații se află artista cu Antena 1

Deși a plecat de la „Te cunosc de undeva”, Andreea Bălan spune că nu are nicio problemă cu postul de televiziune și se înțelege în continuare foarte bine cu cei de acolo, mai puțin cu noul producător al show-ului la care a fost jurat. Aceasta a subliniat că merge în continuare la matinal pentru a-și promova muzica.

„A fost o problemă strict cu producătorul acestei emisiuni. Nu a avut nicio legătură Antena 1 cu neînțelegerile mele cu noii producători. Antena 1 este un trust extraordinar unde eu, oricând, pot să am proiecte. Merg la Neatza unde îmi cânt piesele…. Se întâmplă clinciuri între oameni, nu între mine și un trust. Cu un anumit om, o femeie”, a explicat ea.

Întrebată dacă ar reveni la Antena 1 dacă i s-ar oferi o oportunitate, Andreea Bălan a precizat că la TVR se simte „mult mai respectată”, astfel că, pentru moment, va rămâne în emisiunea „Vedeta familiei”.

„Momentan sunt la TVR, unde mă simt respectată. Am două sezoane pe an la Vedeta familiei și mă simt mult mai bine aici, în acest moment, la TVR”, a afirmat Andreea pentru publicația menționată anterior.

