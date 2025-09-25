Alexandrina de la „Casa Iubirii”, de nerecunoscut pe vremea când era campioană la fitness și bodybuilding. Cum arăta acum 10 ani

Alexandrina Bogza, una dintre concurentele din sezonul 4 al emisiunii „Casa Iubirii” de la Kanal D, a atras atenția publicului nu doar prin frumusețea și personalitatea sa, ci și prin trecutul său surprinzător. Originară din Republica Moldova, Alexandrina a locuit în Iași încă din copilărie și a avut un parcurs impresionant înainte de a păși în reality-show-ul dedicat iubirii.

Campioană la fitness și pasionată de estetică

Înainte de a deveni cunoscută publicului larg, Alexandrina a fost implicată activ în lumea sportului. Tânăra a practicat fitness de performanță și a participat la competiții, unde a obținut titluri importante. Disciplina, ambiția și atenția la detalii au fost trăsături care au definit-o încă din adolescență.

Pe lângă sport, Alexandrina s-a dedicat și domeniului esteticii. Este make-up artist și specialist în designul sprâncenelor, profesii care i-au oferit independență financiară și o platformă de exprimare creativă. La 23 de ani, se consideră o femeie rațională, competitivă și curajoasă, calități pe care le-a adus cu ea în „Casa Iubirii”.

A intrat în „Casa Iubirii” pentru Andrei

Alexandrina a intrat în competiție cu dorința de a-l cunoaște pe Andrei, concurentul care i-a atras atenția încă din primele episoade. Relația lor s-a dezvoltat rapid, iar cei doi au format unul dintre cele mai apreciate cupluri din casă. În ciuda provocărilor și tensiunilor, Alexandrina și Andrei au demonstrat o conexiune autentică, susținută de încredere și comunicare.

„Lângă tine, orice încercare devine o amintire frumoasă, pentru că ești alături de mine. Te iubesc!”, a scris Alexandrina într-un mesaj emoționant adresat lui Andrei, publicat pe Instagram.

Imagini controversate cu ea, virale în online

Recent, Alexandrina a fost în centrul unui scandal mediatic, după ce imagini din trecutul ei au apărut online. Fotografiile, considerate provocatoare, au fost intens distribuite pe rețelele sociale, stârnind reacții diverse. Într-un moment de sinceritate, Alexandrina a ales să vorbească deschis despre acea perioadă, chiar în cadrul emisiunii.

„Am făcut această alegere, ea nu a ținut mult, au fost doar două zile, două zile în care am simțit că, într-adevăr, nu este pentru mine, nu mă reprezintă o astfel de activitate. Nu am ținut să spun nimănui sau să deschid vreodată un astfel de subiect, pentru că, sinceră să fiu, mi-a fost, poate, rușine.

Chiar și cuvântul în sine este unul greu de pronunțat, pentru mine. Ceea ce am făcut în trecut pot să spun, sigur, că nu mă definește pe mine, cea care sunt astăzi” , a declarat ea în emisiune.

Situația nu l-a luat prin surprindere pe Andrei, deoarece Alexandrina îi vorbise anterior despre acele fotografii: „Eu am discutat cu Andrei la date, i-am spus. Am ținut să intru în această relație cu el fără niciun fel de secret și ce pot să spun decât că nu sunt mândră de ceea ce ați făcut, nu sunt mândră de pozele care au apărut”.

