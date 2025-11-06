Tania de la „Casa iubirii”, surprinsă în compania unui alt fost concurent al emisiunii. „Uitați cum mă plimbă!” Cum s-au fotografiat cei doi

Tania a părăsit recent competiția „Casa iubirii” vizibil emoționată și cu lacrimi în ochi și a mărturisit că regretă faptul că nu a reușit să găsească un bărbat care să o facă să se îndrăgostească, experiența din show-ul matrimonial ajungând la final pentru ea fără o poveste de dragoste. Cu toate acestea, la scurt timp după eliminare, Tania a fost surprinsă în compania unui alt fost concurent al show-ului.

Cu cine s-a întâlnit Tania după ieșirea din Casă

La doar câteva zile de la plecarea din emisiune, Tania a fost văzută alături de Laurențiu, un alt fost concurent al sezonului 4 „Casa iubirii”. Cei doi au apărut într-un videoclip postat pe InstaStory, filmat din mașină, în care Tania se afla la volan. Laurențiu a comentat cu umor: „Băi ai mei, haideți să vă arăt ce șofer am găsit aici. Uitați cum mă plimbă ea”, stârnind curiozitatea fanilor.

Pe contul ei, Tania a postat o fotografie cu Laurențiu, însoțită de un emoticon „rușinat”, ceea ce a alimentat speculațiile privind o posibilă apropiere între cei doi. Deși nu există confirmări oficiale despre natura relației, gesturile și aparițiile publice au atras atenția comunității de fani ai emisiunii.

Ce urmează pentru Tania după competiție

Ieșirea din „Casa iubirii” nu pare să fi însemnat și retragerea din lumina reflectoarelor pentru Tania. Reacțiile din online și aparițiile alături de Laurențiu sugerează că povestea ei continuă, poate într-un alt cadru, dar cu aceeași intensitate emoțională. Rămâne de văzut dacă această apropiere se va transforma într-o relație sau este doar o prietenie născută din experiențele comune din emisiune. Cert este că Tania continuă să atragă atenția și să stârnească curiozitatea publicului.

Cine este Tania Doiciar de la „Casa iubirii”

Tania este o tânără de 22 de ani din Satu Mare, studentă la master în agri-business în Cluj, care a intrat în competiția „Casa iubirii” cu dorința de a trăi o experiență intensă și, poate, de a-și găsi jumătatea. Cu o personalitate energică, impulsivă și prietenoasă, Tania se descrie ca fiind o persoană care ia decizii rapid și nu le regretă niciodată: „Sunt foarte impulsivă. Sunt prietenoasă. Iau decizii foarte repede. Niciodată nu regret deciziile pe care le iau.”

Deși a avut o relație de aproape doi ani și jumătate, încheiată recent, în luna martie, Tania se declară pregătită pentru un nou început. În cadrul emisiunii, a mărturisit că este atrasă de băieții comunicativi și direcți și că are deja un top 3 al celor care i-au atras atenția, dar a preferat să nu-l dezvăluie imediat: „Am un top 3, dar nu o să-l spun încă.”

Zodia Leu, Tania a intrat în competiție cu încredere și curiozitate, lăsând loc de mister și posibile răsturnări de situație, hotărâtă să-și urmeze instinctul și să se bucure de fiecare etapă a parcursului său în „Casa iubirii”.

Tania s-a despărțit de ultimul iubit în primăvară: „Cea mai lungă relație a fost de aproape 2 ani și jumătate. Nu ne-am mai înțeles în ultimul timp. Ne-am despărțit în martie.”

