Când va avea loc marea finală „Casa Iubirii”. Anunțul neașteptat al Andreei Mantea: „Puțin a rămas!”

Sezonul patru din „Casa iubirii” se apropie de marea finală, iar tensiunea crește de la o gală la alta. Emoții, conflicte, speranțe și lacrimi – toate au pus stăpânire pe concurenții din show, unde atmosfera a fost un adevărat roller coaster. În mijlocul acestor trăiri intense, Andreea Mantea a venit cu vestea pe care toți o așteptau: data Marii Finale.

Când are loc marea finală a sezonului 4

Prezentatoarea reality show‑ului a făcut anunțul cu vizibilă emoție, dezvăluind că finala sezonului patru va avea loc pe 11 ianuarie 2026. Concurenții mai au doar câteva săptămâni pentru a demonstra că merită să câștige marele premiu, iar miza este una uriașă: pentru prima oară de la debutul emisiunii, atât câștigătoarea, cât și câștigătorul vor pleca acasă cu câte un cec de 100.000 de lei.

„Dragilor, Gongul vine cu un anunț! Marea Finală a sezonului patru va avea loc în data de 11 ianuarie 2026! Mult a fost, puțin a rămas!” – a transmis Mantea.

Veronica, favorita publicului în această săptămână

În gala de duminică, Andreea Mantea a anunțat și cine a fost preferata telespectatorilor. Veronica a obținut cele mai multe voturi și a primit un premiu de 5.000 de lei. Vizibil emoționată, aceasta le‑a mulțumit susținătorilor pentru sprijinul constant și pentru energia pe care i‑au transmis‑o în momentele dificile.

„Dragii mei susținători, sunteți cei mai puternici, cei mai tari, după cum bine vedeți, eu mi-am revenit un pic, sunt mai veselă, mai zâmbitoare! Vreau să vă mulțumesc foarte foarte mult pentru că sunteți acolo alături de mine, sunteți foarte mulți, foarte puternici, sunteți ai mei și eu vă iubesc și vă mulțumesc!”, a declarat Veronica.

Edi, eliminat din competiție

Seara a adus și un moment dureros: eliminarea lui Edi. Acesta s‑a numărat printre cei trei concurenți propuși spre eliminare, iar voturile publicului nu l‑au mai salvat de această dată. Cu toate acestea, Edi a părăsit competiția cu fruntea sus, recunoscând că experiența trăită în „Casa iubirii” a fost una pe care ar repeta‑o oricând.

„Aș mai repeta această experiență de un milion de ori. A fost frumos. (…) Asta e viața, asta e competiția, cineva trebuia să plece. Vă mulțumesc mult!”, a spus Edi înainte de a părăsi emisiunea.

Finalul se apropie, tensiunea crește

Pe măsură ce Marea Finală se apropie, emoțiile devin tot mai puternice, iar fiecare zi petrecută în casă poate schimba complet clasamentul. Concurenții se pregătesc pentru ultimele confruntări, ultimele declarații și ultimele șanse de a‑și demonstra sentimentele.

Reality show‑ul „Casa iubirii” continuă de luni până vineri de la 10:30 și 16:00, și sâmbăta și duminica de la 16:00 și 19:00, iar finala din 11 ianuarie promite să fie una spectaculoasă, plină de surprize și momente memorabile.

