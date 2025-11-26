Lia de la „Casa Iubirii”, criza de gelozie după gestul lui Filip față de o altă fată. „Eu să am încredere în tine?” Ce s-a întâmplat între cei doi

Relația dintre Lia și Filip a fost din nou pusă la încercare în cadrul emisiunii „Casa iubirii”. O telespectatoare i-a atras atenția Liei că Filip ar fi trimis unei fete o cerere de prietenie pe Facebook, gest care a stârnit gelozie și a generat un conflict intens între cei doi concurenți.

Cererea de prietenie care a aprins spiritele

Pe conexiunea video dintre casa fetelor și casa băieților, Lia a ținut să discute direct cu Filip despre gestul făcut în mediul online. În loc să ofere explicații, Filip a ales să trateze situația cu ironie, râzând alături de ceilalți concurenți. „Ce crezi că înseamnă cererea aia pe Facebook, chiar dacă ar exista?”, i-a spus Filip Liei, într-o manieră degajată.

Nemulțumită de atitudinea lui, Lia a mers ulterior în casa băieților pentru a continua discuția. Ea i-a reproșat lui Filip lipsa de seriozitate și faptul că o ironizează. „Ce-i cu atitudinea ta? Nu te înțeleg. Tu ai așteptări ca eu să am încredere în tine?”, l-a întrebat concurenta. Filip a încercat să se apere, susținând că nu a avut o atitudine nepotrivită: „Astăzi, pe conexiune? Cum ți s-a părut că a fost atitudinea mea?”.

Lia, dezamăgită de comportamentul lui Filip

Lia a punctat clar unde consideră că Filip a greșit: „Nu știu, de parcă eu te-am supărat cu ceva, pe când tu nu mă luai în serios că am venit și ți-am pus o simplă întrebare și tu, cumva, mă ironizai”. În replică, Filip a încercat să explice că nu își amintește să fi trimis vreo cerere de prietenie: „Am încercat [să tratez cu seriozitate subiectul], dar, dacă nu știu despre ce e vorba, nu prea pot să dau explicații… Nu-mi amintesc să fi dat, chiar nu-mi amintesc”.

Relația dintre Filip și Lia din „Casa iubirii” a început treptat, după ce Lia și-a încheiat interacțiunea cu Robert, iar Filip și-a îndreptat atenția către ea. Cei doi au început să se apropie prin discuții și momente de susținere reciprocă, iar apropierea lor a fost observată și de ceilalți concurenți, care au remarcat că „le stă bine împreună”.

Foto – capturi Youtube

