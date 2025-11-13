Tensiuni între Moldo și Kira din cauza Corinei, după venirea ei în „Casa Iubirii”. Gestul controversat al noii concurente i-a uimit pe toți. „Vorbește cu ea atunci!”

Sezonul patru al emisiunii „Casa iubirii„ continuă să surprindă publicul cu momente tensionate, iar cel mai recent episod a adus în prim-plan o criză în cuplul Moldo–Kira, considerat până acum cel mai stabil din competiție. Relația lor a fost zdruncinată de apariția Corinei, o nouă concurentă, și de un gest controversat al Kirei, care a pus la îndoială încrederea dintre ei.

Corina, dansul provocator și reacțiile aprinse

Una dintre edițiile de săptămâna aceasta a debutat cu un moment spectaculos: Corina a intrat în casa băieților și a dansat lasciv, spre nemulțumirea unor colege, în special a Kirei. Deși a încercat să-și păstreze calmul, Kira a fost vizibil afectată de apropierea dintre Corina și Moldo. Atmosfera s-a tensionat rapid, iar schimburile de replici dintre concurenți au devenit tot mai aprinse.

Testul fidelității care a declanșat conflictul

Moldo a aflat că gestul Kirei nu a fost întâmplător. Ea a trimis-o pe Corina în casa băieților cu scopul de a-i testa reacțiile. Confruntarea dintre cei doi a fost intensă. Moldo a spus: „De ce reacția asta când a venit Corina ieri aici în casă? Ieri ai zis că ai trimis-o aici să vorbească cu mine!” Kira a încercat să se apere: „Dar voia Robert să te întrebe ceva!” și a continuat: „De ce ai spus că o s-o chemi pe Corina în camera roșie?” Moldo a răspuns: „Pentru că ieri mi-ai spus că ai trimis-o aici pe Corina ca să vezi cum reacționez! Și am zis că dacă vrei reacții, pot să o chem în camera roșie să stau de vorbă cu ea!”

Lipsa de încredere și reproșurile reciproce

Gestul Kirei a fost perceput de Moldo ca o lipsă gravă de încredere, iar reacția lui a fost pe măsură. În ediția de astăzi, el a lansat acuzații directe: „Corina, dacă vrei să vii aici să vorbim, te aștept!” Kira, la rândul ei, s-a arătat deranjată de deschiderea lui față de Corina: „Păi vorbește cu ea atunci!” Moldo a replicat: „Astăzi, dacă o să mă văd cu ea, o să vorbesc cu ea!” Kira a încheiat: „Vorbește cu ea!”

Deși Moldo și Kira au fost considerați un exemplu de stabilitate în „Casa iubirii”, ultimele zile au arătat cât de fragilă poate deveni o relație în fața geloziei și a neîncrederii. Testul impus de Kira și reacția lui Moldo au deschis o fisură vizibilă în dinamica lor, iar publicul rămâne cu întrebarea: vor reuși să treacă peste acest impas sau se apropie de un punct de ruptură?

