Lia și Filip, de la „Casa iubirii”, la un pas de adio? Mărturisirea care i-a șocat pe fani: „Simțeam că nu mai vreau!” Ce se întâmplă cu relația lor

Lia și Filip, unul dintre cele mai populare cupluri formate în cadrul reality-show-ului „Casa Iubirii”, au vorbit recent despre parcursul lor sinuos, marcat de o conexiune puternică, dar și de momente de cumpănă care au fost aproape să îi despartă definitiv.

Dincolo de strălucirea reflectoarelor, povestea lor de dragoste a fost testată de presiunea mediului în care s-au cunoscut, demonstrând însă că răbdarea este cheia unei relații solide la început de drum.

Momentele de cumpănă și lupta cu presiunea din emisiune

Deși acum formează un cuplu unit, începuturile lor nu au fost lipsite de provocări majore. Contextul emisiunii, opiniile celorlalți concurenți și certurile inerente au creat adesea tensiuni care i-au făcut pe cei doi să ia în calcul separarea. Cu toate acestea, maturitatea de care au dat dovadă i-a ajutat să depășească obstacolele și să se regăsească într-o relație bazată pe autenticitate și sprijin reciproc.

În cadrul unui interviu pentru Kanal D, Lia a recunoscut că au existat clipe de epuizare emoțională, în care simțea că nu mai poate face față situațiilor tensionate din casă. Aceasta a explicat că zgomotul de fundal creat de părerile celor din jur a fost principalul inamic al liniștii lor, făcând-o să se îndoiască de viitorul relației. Totuși, barierele au căzut în momentul în care a simțit că Filip este persoana care îi oferă siguranța necesară pentru a fi ea însăși fără nicio mască.

„Da, au fost momente în care simțeam că nu mai pot. Fiind în emisiune, erau foarte multe păreri și situații. Din cauza certurilor din casă, simțeam că nu mai vreau. Dacă mă deschid în fața lui și mă simt liber, atunci poate fi sufletul meu pereche”, a mărturisit Lia în platoul de știri. De cealaltă parte, Filip a subliniat că baza atracției sale a fost personalitatea partenerei sale, declarând că „cel mai mult m-a atras felul ei de a fi”, aspect care a cântărit mult mai mult decât orice conflict trecător.

Sărbători în familie și micile „defecte” ale vieții în doi

După ieșirea din emisiune, cei doi și-au consolidat relația și în viața de zi cu zi, petrecând primele sărbători pascale împreună. Lia și Filip au ales să celebreze în compania altor foști concurenți din „Casa Iubirii”, păstrând legăturile de prietenie formate în cadrul show-ului. „Am petrecut cu niște prieteni care au fost și ei în Casa Iubirii”, a explicat tânăra, subliniind importanța timpului de calitate petrecut alături de oameni care le înțeleg experiența unică prin care au trecut.

Dincolo de momentele romantice, viața de zi cu zi vine și cu mici detalii amuzante care condimentează relația. Întrebată dacă există lucruri care o deranjează la partenerul ei, Lia a punctat, într-o notă umoristică, tabieturile nocturne ale lui Filip. „Sforăitul noaptea și că lasă lumina aprinsă după el” au fost cele două aspecte menționate de aceasta, precizând totodată că, în esență, nu ar schimba nimic la cel care i-a devenit partener de viață. Povestea celor doi continuă să atragă simpatia publicului, confirmând că iubirea începută în televiziune poate supraviețui și în afara platourilor de filmare.

