Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Anunțul făcut de Dorobanțu în a doua zi de Paște, potrivit căruia el și Naomi nu ar mai forma un cuplu, a stârnit valuri de reacții în rândul susținătorilor. La scurt timp, câștigătorul emisiunii „Casa Iubirii” a revenit cu explicații și a clarificat situația, dezvăluind ce s-a aflat în spatele mesajului care a luat prin surprindere comunitatea lor.

Naomi a intervinit în discuție

Într-un mesaj video postat pe rețelele sociale, Dorobanțu a început prin a-și saluta urmăritorii și a recunoscut că le datorează un răspuns. În timp ce vorbea, în fundal se aude vocea lui Naomi, care spune: „Eu nu am participat la așa ceva, să știți, habar nu aveam că o să se posteze așa ceva.”

Dorobanțu a continuat: „Deci, dragilor, nu ne-am despărțit. În story-ul următor vreau să vă zic de fapt ce s-a întâmplat.”

Reacții aprinse din partea publicului: „Atâția părerologi…”

După ce a publicat mesajul inițial, Dorobanțu spune că a fost surprins de avalanșa de reacții. „Oricum, după ce am anunțat lucrul acesta, atâția părerologi, ba că-i marketing, ba că unii îi plâng de milă lui Naomi, vezi Doamne, oameni care nu i-au mai scris de mult timp.”

El a subliniat că nu a intenționat să creeze confuzie, dar că reacțiile au fost mult mai intense decât se aștepta.

De ce a ales să facă anunțul chiar după sărbătorile pascale

Dorobanțu a explicat și motivul pentru care a ales acel moment pentru a posta mesajul controversat. „Hai să vă zic ce s-a întâmplat, de fapt. Și hai să vă explic acum de ce am ales să fac lucrul acesta.”

El a menționat că a petrecut Paștele cu familia lui, în timp ce Naomi a fost cu familia ei, ceea ce a alimentat speculațiile. Totuși, Dorobanțu insistă că nu a fost vorba despre o despărțire reală, ci despre o situație interpretată greșit.

“Deci fiți atenți aici ce s-a întâmplat. Pentru faptul că eu am făcut Paștele separat de Naomi, eu l-am făcut la Timișoara, ea la Alba și am făcut asta pentru a nu fi mamele noastre singure, da, așa am ales noi, s-au găsit foarte mulți să îmi scrie mesaje.

Că nu ne iubim, că nu vă respectați, că nu, bla bla. Și am zis: știți ceva? Luați, tată, pastila, și înghițiți-o, și au înghițit-o. Și pe lângă asta, am văzut foarte multe lucruri despre care nu vreau să vorbesc” – a mai transmis el.

În final, Dorobanțu a transmis un mesaj direct către comunitatea lor: „În primul rând, vreau să îmi cer scuze tuturor susținătorilor noștri, dar voi ne iubiți, mă iubiți și o să mă iertați.”

El a promis că va continua să ofere clarificări și că relația cu Naomi nu este afectată, în ciuda zvonurilor apărute în mediul online.

Foto – Facebook / Instagram

Urmărește-ne pe Google News