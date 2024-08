Cum arată apartamentul în care Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru s-au mutat la începutul anului: „Ne-a plăcut ideea de parter, de grădină, de comunitate” / Exclusiv

Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru s-au mutat într-un apartament nou, la parter, la începutul acestui an. Principalul motiv a fost dorința acestora ca fiicele lor, Zora și Alegra, să se bucure de mai mult timp petrecut în aer liber, fără grija mașinilor. În mediul online, în ultimele luni, perechea a postat mai multe imagini video cu o parte dintre colțurile locuinței sale.

Cum arată noul apartament al lui Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru

Vladimir Drăghia (38 de ani) și Alice Cavaleru (33 de ani) formează un cuplu de aproape un deceniu. Perechea s-a căsătorit în 2018, la malul Mării Negre, și are două fetițe, Zora, în vârstă de 7 ani, și Alegra, în vârstă de aproape 2. După ce, vreme de mai mulți ani, au locuit într-un apartament cu vedere către lac și amenajat în culori închise, Vladimir și Alice au decis să facă o schimbare majoră și s-au mutat într-un apartament nou.

„Ne-am mutat undeva la parter, unde ne este foarte bine, e mult mai rece. Ne-am mutat pentru că ne-am dorit ca Zora în principal, respectiv și Alegra, fiicele noastre de 7, respectiv aproape 2 ani, să poată să iasă și să se bucure de spațiu deschis fără să avem grija mașinilor. Și ne-a plăcut ideea asta de parter, de grădină, de… comunitate. Aveam o comunitate și de unde am plecat, dar era destul de mică și ieșirile la iarbă verde erau mai complicate”, a spus Vladimir Drăghia, pentru Unica.ro.

Din living ies direct în grădină

Din imaginile publicate până acum de cuplu în mediul online, observăm că intrarea în noul apartament dă direct în livingul cu bucătărie deschisă. De această dată, Vladimir și Alice au optat pentru un design în nuanțe deschise de alb murdar, bej și roz pal. Din living, familia poate ieși direct în grădină.

Mobilierul de bucătărie este alb simplu, cu blat negru cu aspect de marmură. În livingul spațios, Vladimir și Alice au optat pentru o canapea de un albastru deschis, o comodă de televizor de dimensiuni mici, o masă din lemn masiv și un scaun bej murdar.

Dormitorul matrimonial, decorat în culori deschise

Din living și bucătărie, un hol cu dressing cu uși cu oglinzi pare că duce către camera fetițelor lor, decorată în culori pale. Dormitorul cuplului este și el amenajat în aceleași culori deschise, alb murdar, bej și roz pal, cu un accent de culoare dat de noptierele maro închis.

Acestea sunt toate colțurile din casa lor pe care câștigătorul sezonului 3 „Splash! Vedete la apă” și soția lui au ales să le împărtășească, până acum, urmăritorilor din mediul online.

Cum s-au cunoscut Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru

Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru s-au cunoscut pe rețelele sociale, după ce s-au văzut întâmplător de mai multe ori. S-au întâlnit întâi într-un supermarket. Apoi, patru ani mai târziu, s-au reîntâlnit tot într-un supermarket și, după câteva zile, pe Calea Victoriei. Alice și-a spus că sigur e ceva cu actorul de-l tot întâlnește, așa că l-a contactat. Au ieșit la o întâlnire și trei zile mai târziu s-au mutat împreună.

„Știu că sunt foarte norocos și sper să știu să am grijă de norocul ăsta. (…) Alice a rămas însărcinată la trei luni după ce ne-am cunoscut. Nu a fost o sarcină planificată, dar nici accidentală. În momentul în care Alice a intrat în viața mea, mi-am dat seama că așa arată femeia cu care vreau să fiu. Femeia cu care vreau să fac cel puțin un copil. Am avut mare noroc că am cunoscut-o”, a completat atunci.

Foto: Instagram/@alice.cavaleru

