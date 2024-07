Ce vrea Vladimir Drăghia să îmbunătățească la el ca tată. Actorul și soția lui, Alice Cavaleru, au doi copii / Exclusiv

Vladimir Drăghia și soția lui, Alice Cavaleru, au doi copii împreună, două fiice, Zora și Alegra. Într-un interviu pentru Unica.ro, actorul din serialul „Clanul” ne-a spus care i se pare cea mai mare provocare în rolul de tată, dar și ce și-ar dori să îmbunătățească la el ca părinte.

Ce vrea Vladimir Drăghia să îmbunătățească la el ca tată

Vladimir Drăghia (38 de ani) și Alice Cavaleru (33 de ani) vor aniversa un deceniu de relație în decembrie anul acesta. Cuplul s-a căsătorit în 2018, la malul Mării Negre, și are două fetițe, Zora, în vârstă de 7 ani, și Alegra, în vârstă de aproape 2 ani. Într-un interviu pentru Unica.ro, câștigătorul sezonului 3 „Splash! Vedete la apă” ne-a dezvăluit că, în urmă cu câteva luni, el, soția și cele două fetițe s-au mutat într-o nouă locuință.

„Ne-am mutat undeva la parter, unde ne este foarte bine, e mult mai rece. Ne-am mutat pentru că ne-am dorit ca Zora în principal, respectiv și Alegra, fiicele noastre de 7, respectiv aproape 2 ani, să poată să iasă și să se bucure de spațiu deschis fără să avem grija mașinilor. Și ne-a plăcut ideea asta de parter, de grădină, de… comunitate. Aveam o comunitate și de unde am plecat, dar era destul de mică și ieșirile la iarbă verde erau mai complicate”, a spus Vladimir Drăghia, pentru Unica.ro.

Ce calitate admiră Vladimir Drăghia cel mai mult la soția lui, Alice Cavaleru

Actorul este un tată implicat, care îmbină cu succes cariera și timpul petrecut alături de fiicele sale. Zora, fata cea mare, îi împărtășește și una dintre pasiuni, respectiv arta marțială jiu-jitsu, pe care o practică amândoi. Cu toate că este recunoscător și fericit cu viața lui, Vladimir Drăghia își dorește să îmbunătățească două lucruri la el în calitate de tată.

„Răbdarea, să am răbdare. Aș vrea să am mai multă răbdare și să-mi dau seama că nu sunt oameni mari copiii și că nu pot să am pretențiile pe care le am de la ei. Respectiv de la Zora, că de la Alegra încă n-am niciun fel de pretenție. Da, deci mi-ar plăcea să fiu mai răbdător și să mă bucur mai mult, deși cred că o fac. Mă bucur de creșterea lor. Dar mi-ar plăcea să mă bucur și mai tare”, a mai spus Vladimir Drăghia, pentru Unica.ro.

Răbdarea este o calitate pe care Vladimir o admiră la soția lui și pe care speră să și-o șlefuiască din ce în ce mai bine cu timpul.

Cum s-a cunoscut perechea

Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru s-au cunoscut pe rețelele sociale, după ce s-au văzut întâmplător de mai multe ori. S-au întâlnit întâi într-un supermarket. Apoi, patru ani mai târziu, s-au reîntâlnit tot într-un supermarket și, după câteva zile, pe Calea Victoriei. Alice și-a spus că sigur e ceva cu actorul de-l tot întâlnește, așa că l-a contactat. Au ieșit la o întâlnire și trei zile mai târziu s-au mutat împreună.

„Știu că sunt foarte norocos și sper să știu să am grijă de norocul ăsta. (…) Alice a rămas însărcinată la trei luni după ce ne-am cunoscut. Nu a fost o sarcină planificată, dar nici accidentală. În momentul în care Alice a intrat în viața mea, mi-am dat seama că așa arată femeia cu care vreau să fiu. Femeia cu care vreau să fac cel puțin un copil. Am avut mare noroc că am cunoscut-o”, a completat atunci.

De ce a renunțat Vladimir Drăghia la înotul de performanță

Vladimir Drăghia s-a născut pe 13 martie 1986, la Galați, și a practicat înot de performanță timp de 12 ani. Cu toate că a primit două burse de studiu în America, din cauza situației sale financiare, Vladimir a plecat să muncească în Italia, unde a încărcat tiruri. După câteva luni s-a întors în țară și s-a înscris la Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, care i-a deschis calea către media.

La începutul anilor 2000, Vladimir a fost distribuit în mai multe seriale de televiziune. A jucat în „Burlacii”, „Vocea Inimii”, „Narcisa Sălbatică” și, cel mai recent, în „Clanul”. Totodată, Vladimir a participat la mai multe emisiuni-concurs. A câștigat primul sezon „Exatlon România”, al treilea sezon „Splah! Vedete la apă” și singurul sezon „Șerifi de România”. A mai participat la „Burlacul”, „Sunt celebru, scoate-mă de aici!”, „Dansează printre stele” și „Ferma Vedetelor”.

