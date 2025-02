Alice Cavaleru, luată complet prin surprindere de Zora, fiica de 7 ani pe care o are cu Vladimir Drăghia: „O discuție pentru care nu eram pregătită”

Alice Cavaleru a împărtășit în mediul online o discuție haioase dintre ea și Zora, fiica cea mare a ei și a lui Vladimir Drăghia.

Alice Cavaleru, dialog savuros cu Zora, fiica cea mare a ei și a lui Vladimir Drăghia

Alice Cavaleru (33 de ani) este mama a două fetițe, Alaia-Zora și Alegra-Nova, în vârstă de 7 și, respectiv, 2 ani, din mariajul cu actorul Vladimir Drăghia (38 de ani). Recent, în mediul online, creatoarea de conținut online a împărtășit o discuție savuroasă dintre ea și Zora, din mașină.

„O discuție pentru care nu eram pregătită. Ieri, în mașină cu Zora. Ea era în spate, în scaunul ei. Muzică bună, trafic ok. Zora, deodată: «Mami, când o să fiu mare și o să mă ceară un băiat de soție, o să fie foarte ciudat pentru că atunci când o să mă întrebe «Vrei sa fii soția mea?», eu o să-l întreb «fumezi?»». Rămân perplexă. Ea continuă: «Bine, mai sunt și alte lucruri pentru care aș spune nu», dar ăsta e cel mai important pentru mine, așa că o să fie prima întrebare când o să mă ceară cineva”, a povestit Alice Cavaleru pe Instagram.

„De ce credeam că e de la sine înțeles că mai întâi se cunosc (bine) oamenii, și apoi vine întrebarea?”, a comentat soția lui Vladimir Drăghia, în dreptul postării sale. Alice a primit 3.000 de aprecieri și zeci de comentarii pentru povestea împărtășită.

Reacțiile internauților

„Minunat, trebuia înregistrat pentru când se va îndrăgosti și ție ți se va părea persoana nepotrivită…”, a comentat cineva.

„Mie îmi place mult că știe deja ce își dorește sau nu de la iubitul/soțul ei!”, a fost un alt mesaj.

„E minunat că are principii și știe clar ce vrea și ce nu vrea”, a scris altcineva.

„Când o să discute cu tata aceste lucruri… atunci o să fie interesant”, a remarcat altcineva.

Ce vrea Vladimir Drăghia să îmbunătățească la el ca tată

În vara anului 2025, Vladimir Drăghia ne-a spus care i se pare cea mai mare provocare în rolul de tată, dar și ce și-ar dori să îmbunătățească la el ca părinte.

„Răbdarea, să am răbdare. Aș vrea să am mai multă răbdare și să-mi dau seama că nu sunt oameni mari copiii și că nu pot să am pretențiile pe care le am de la ei. Respectiv de la Zora, că de la Alegra încă n-am niciun fel de pretenție. Da, deci mi-ar plăcea să fiu mai răbdător și să mă bucur mai mult, deși cred că o fac. Mă bucur de creșterea lor. Dar mi-ar plăcea să mă bucur și mai tare”, a mai spus Vladimir Drăghia, pentru Unica.ro.

Cum a început povestea de dragoste dintre Alice Cavaleru și Vladimir Drăghia

Vladimir Drăghia și Alice Cavaleru s-au cunoscut pe rețelele sociale, după ce s-au văzut întâmplător de mai multe ori. S-au întâlnit întâi într-un supermarket. Apoi, patru ani mai târziu, s-au reîntâlnit tot într-un supermarket și, după câteva zile, pe Calea Victoriei. Alice și-a spus că sigur e ceva cu actorul de-l tot întâlnește, așa că l-a contactat. Au ieșit la o întâlnire și trei zile mai târziu s-au mutat împreună.

„Știu că sunt foarte norocos și sper să știu să am grijă de norocul ăsta. (…) Alice a rămas însărcinată la trei luni după ce ne-am cunoscut. Nu a fost o sarcină planificată, dar nici accidentală. În momentul în care Alice a intrat în viața mea, mi-am dat seama că așa arată femeia cu care vreau să fiu. Femeia cu care vreau să fac cel puțin un copil. Am avut mare noroc că am cunoscut-o”, a completat atunci.

