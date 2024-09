Daniel Pavel și Ana Maria Pop, în ipostaze tandre pe muzică latino. Cum s-au filmat și cum definește prezentatorul TV succesul: „Cred în asta” / Exclusiv

Daniel Pavel și Ana Maria Pop s-au filmat recent dansând pe muzică latino. Cuplul, a cărei nuntă a avut loc pe 8 iunie, este zâmbitor și plin de energie într-o serie de videoclipuri publicate la Instagram Story de către Ana. Înainte să se căsătorească, prezentatorul de televiziune ne-a spus cum definește el succes, la interviurile Fresh by Unica.

Daniel Pavel și Ana Maria Pop, în ipostaze tandre pe muzică latino

Daniel Pavel (47 de ani) și soția lui, Ana Maria Pop (38 de ani), s-au cunoscut după primul sezon de Survivor România pe care prezentatorul l-a găzduit la Pro TV. Daniel și Ana s-au căsătorit anul acesta pe 8 iunie, iar pe 8 septembrie au aniversat atât trei ani de când s-au cunoscut, cât și ziua de naștere a prezentatorului de televiziune. Recent, în mediul online, Ana a publicat mai multe videoclipuri în care dansează cu soțul ei.

Inițial, Ana a publicat câteva filmări cu ea dansând kizomba și bachata singură. Apoi, pentru că a primit reacții pozitive, Ana a publicat mai multe videoclipuri cu ea și cu soțul ei dansând bachata și salsa într-un restaurant.

„Și pentru că v-a plăcut bachata …aici cu iubirea mea”, a scris la Instagram Story. „Stilul Domnu’ Dan”; „Și uite-l măi, știe și salsa”, a mai titrat Ana alte două postări.

Cu ocazia dublei aniversări, a relației și a soțului ei, Ana a organizat luna aceasta o mini vacanță la Paris, unul dintre cele mai romantice orașe din întreaga lume. După prima zi petrecută în Franța, Ana a mărturisit că a fost impresionată de cât de plină de viață este capitala acestei țări.

„Astăzi a fost despre sărbătorirea vieții, dar mai ales a sănătății… Fericită să fiu din nou la Paris, de data aceasta căsătorită cu TINE, om-minunat!", a scris Ana Maria Pop pe Instagram, pe 12 septembrie.

Cum definește Daniel Pavel succesul

Înainte să-și oficializeze relația cu Ana Maria Pop, singura femeie care l-a dus în fața altarului, Daniel Pavel ne-a spus cum definește el succesul.

„E o chestie la care reflectez demult. Și am venit cu o chestie de la stoici, Marc Aureliu, o cronică a eșecurilor mele. Dar încă stau în picioare. Sunt aici. Am șansa unei discuții. Să te ridici de mai multe ori decât ai căzut. Să nu te compari. Să rămâi curios. Întotdeauna să înveți ceva. Cred că e foarte important să nu ne blazăm. Și eu pot să spun că chiar sunt fericit să nu mă blazez în două meserii, ca ofițer de marină și mai ales în televiziune, în care chiar simți natura umană foarte puternic. Simți că le-ai cam văzut pe toate.

Tratează succesul ca pe o redută, să o cucerești. Cred și în asta. E o discuție în care îți măsori succesul și din asta, în cât efort ai depus pentru a cuceri acea redută, acea liniște de acasă, acea bucuria din ochii copilului tău. Și o anumită posesiune, de ce nu? Adică o casă, o mașină, o companie, un premiu la care ai râvnit, adică și astea constituie succes”, a spus Daniel Pavel, la Fresh by Unica.

Cum l-a cucerit Ana Maria Pop pe Daniel Pavel

Prezentatorul Survivor România a fost cucerit de calmul și de feminitatea soției sale încă de la prima lor întâlnire, despre care spunea în trecut că a fost „un nesperat cadou”. De când și-a cunoscut soția, Daniel Pavel ne-a mărturisit că simte că a evoluat ca om.



„Ea nu se abține să fie calmă. Ea e calmă. Per se generează grația feminină pe care toate o aveți, asta e limpede. Însă câteodată, unii ca mine scot ce e mai rău, și ea are resurse, asta e clar. E un ocean. Și eu, evident, zic eu că evoluez, și îmi iau seama și cresc toate celelalte”, a mai povesit prezentatorul TV, pentru Unica.ro.

Tot la Fresh by Unica, am vorbit cu fostul om de radio despre ce a lipsit din fostele sale relații. Ana Maria Pop a fost singura cu care a ajuns în fața altarului, la aproape 47 de ani. Prezentatorul a mai fost logodit în trecut și are și un băiat dintr-o altă fostă relație de lungă durată.

„Am un băiat de 20 de ani, face în ianuarie. Cu mama lui Antoniu, cu Anca, avem o relație extraordinară de atâția ani. Nu e vorba că ele nu au avut, cele care au fost într-adevăr vitale pentru evoluția mea, și eu sper pentru evoluția lor, însă Ana vine și completează fiecare palier și eu cred că mai avem de văzut, de descoperit”, a mai spus Daniel, la Fresh by Unica.

Foto: Instagram/@annnaheart

