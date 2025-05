Angela Rusu a fost diagnosticată cu cancer. Totul despre lupta cu boala necruţătoare: „Am început să mănânc compulsiv după ce am aflat”

Angela Rusu a trecut prin cea mai grea perioadă a vieţii sale, după ce a fost diagnosticată cu cancer la rinichi în urma unui control de rutină. Medicii i-au dat doar câteva zile de trăit, dar artista a luptat cu boala și a reușit să o învingă. Pe lângă diagnosticul crunt, Angela s-a confruntat și cu suspiciuni de cancer ovarian, depresie postnatală și operații dificile.

Angela Rusu a fost diagnosticată cu cancer

Angela Rusu, una dintre cele mai cunoscute interprete de muzică de petrecere din România, a trecut prin cel mai greu moment al vieții sale. Într-o confesiune tulburătoare făcută în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”, artista a mărturisit că a fost diagnosticată cu cancer la rinichi, după un simplu control de rutină. Totul s-a petrecut pe neașteptate, iar verdictul medicului a fost unul șocant.

„La rinichi, am fost să-mi fac analize de rutină și am aflat că am o tumoare. Medicul mi-a zis să nu mai fac alte analize că știe cu siguranță 90% că este cancer. Mi-a spus că e o tumoare mare și că la mine nu e cazul să mai amân, că este vorba de zile”, a spus Angela Rusu, potrivit wowbiz.ro.

Operație de urgență și o decizie radicală: tăierea stomacului

După primirea diagnosticului, Angela Rusu a fost supusă unei operații de urgență, iar doar două luni mai târziu, medicii i-au recomandat să își taie stomacul pentru a putea pierde în greutate – o măsură vitală pentru sănătatea sa.

Tot acest calvar a afectat-o profund, atât fizic, cât și emoțional. Artista recunoaște că a început să mănânce compulsiv, incapabilă să gestioneze șocul psihologic al bolii.

„Am început să mănânc compulsiv după ce am aflat că am cancer”, a mai spus vedeta în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”.

Cancer ovarian suspectat: o a doua lovitură emoțională

De parcă nu era de ajuns, medicii i-au sugerat că ar putea avea și cancer ovarian, din cauza unor fibroame prezente de ani de zile. Deși, în cele din urmă, suspiciunea nu s-a confirmat, trauma emoțională a fost una uriașă.

„La cancerul la ovare, mi-au spus că s-ar putea să am și mi-au sugerat să îmi scoată uterul și ovarele, pentru că am avut fibroame patru ani la rând. După analize au văzut de fapt că nu am cancer, dar am fost suspectată”, a dezvăluit artista.

„Marius a fost lângă mine”

În lupta cu boala necruțătoare, Angela Rusu nu a fost singură. Soțul ei, Marius, a fost un pilon de sprijin constant. Artista spune că el și tatăl ei au fost cei care i-au dat puterea să meargă mai departe, iar experiența prin care a trecut a schimbat complet felul în care vede viața.

„Soțul meu, Marius, m-a sprijinit și mă sprijină în continuare. Întotdeauna am încercat să gândesc pozitiv. Trebuie să apreciem mai mult sănătatea. Acum văd viața cu alți ochi. Marius a fost lângă mine și tatăl meu, pe care îl iubesc mult”, a dezvăluit vedeta.

Depresia postnatală: un alt episod greu din viața artistei

Nu este pentru prima dată când Angela Rusu trece printr-o perioadă dificilă. După nașterea fiicei sale, Maria, artista a suferit de depresie postnatală. Timp de luni întregi, abia a reușit să funcționeze, iar organizarea botezului a devenit o povară insuportabilă.

„Orice se întâmplă în casă este Măriuca și este prioritară, dar mi-a fost greu câteva luni de zile, pot să spun până la botez. Nici măcar petrecerea de botez nu am putut să o organizez, nu eram în stare, din cauza stării în care eram.

„Este foarte important pentru toate mămicile să aibă suport din partea familiei și mai ales din partea tatălui. Asta este foarte important și să înțeleagă stările prin care noi trecem. Eu am trecut prin aceste stări, luând atâția hormoni, mi s-au schimbat multe stări, multe sentimente, pe care le aveam în organism și am înțeles că, cam după un an de zile, abia hormonii ies cu totul din organism”, a mai spus Angela Rusu. Angela Rusu a demonstrat, încă o dată, că este o femeie puternică și o supraviețuitoare. A trecut prin cancer, suspiciuni medicale terifiante, operații dificile și depresie, dar a reușit să iasă la lumină cu zâmbetul pe buze. Povestea ei este o lecție de viață pentru oricine.

