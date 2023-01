Angela Rusu, tensiuni în căsnicie, după ce și-a pus balon gastric: „Facem terapie de cuplu”

Au apărut tensiuni în căsnicia cântăreței de muzică populară Angela Rusu. După ce interpreta a decis să își pună un balon gastric, pentru a scăpa de kilogramele în plus, între ea și soțul ei au luat naștere câteva discuții în contradictoriu.

Cântăreața mărturisește că soțul ei nu a fost de acord cu această decizie, considerând că există și alte modalități prin care să poată slăbi. De aici, au apărut problemele.

Angela Rusu, tensiuni cu soțul, după montarea balonului gastric

Invitați în cadrul ediției de marți a emisiunii „La Măruță”, de la PRO TV, Angela Rusu și Marius, jumătatea ei, au vorbit deschis despre problemele cu care se confruntă în cuplu.

„A fost supărat, dar decizia mi-a aparținut mie, pentru că eu trebuie să mă simt bine în pielea mea. Am avut multe kilograme în plus si nu mă mai simțeam bine”, a declarat Angela Rusu în emisiunea de la PRO TV.

Motivul principal al discuțiilor aprinse dintre cei doi sunt deciziile artistei de a slăbi prin diferite intervenții medicale. Inițial, Angela Rusu și-ar fi dorit o operație de micșorare a stomacului, însă în cele din urmă a optat pentru montarea balonului. O decizie care nu i-a picat tocmai bine soțului ei.

„Am fost programată inițial pentru o operație de micșorare de stomac. Slăbisem în urma cu câțiva ani 27 de kg, după o dietă. Marius de asta nu era de acord cu operația, pentru că știa că pot să scap de kilograme și cu dietă, eu simțeam că nu mai pot. Am vorbit cu o prietenă si am găsit opțiunea de a pune acest balon gastric. Este o pastilă pe care o înghiți și se face un balon de 500 de ml care îți micșorează stomacul și nu mai ai poftă de mâncare. Se elimină după 4 luni de zile și nu ar trebui să existe complicații, asta dacă urmezi sfatul medicilor”, a adăugat artista.

Ce spune soțul Angelei Rusu, despre intervenție

Marius, soțul Angelei, contestă ferm decizia acesteia și spune că ar fi putut scăpa de kilogramele în plus și fără acest balon.

„Ea putea sa slăbsească și fără acest balon, a mai putut și în trecut. era o chestiune mentală, norocul a fost că i-a spus prietena de balon, altfel făcea operația și era și mai slabă. toate au niște reacții adverse și mie nu îmi plac aceste reacții adverse, m-am interesat”, spune Marius, soțul Angelei Rusu.

Spune că este speriat și din pricina faptului că pot apărea reacții adverse, cu atât mai mult cu cât înainte de Crăciun artista a avut și două episoade în care a leșinat.

„Prima dată am leșinat când a fost finala la meciul Argentina-Franța. Am avut emoții foarte mari, sunt foarte mare microbistă. A fost un meci spectaculos și la ora 8 când s-a terminat am mers la baie și am leșinat. El s-a speriat, nu știa ce se întâmplă. Nu știu ce făceam dacă eram singură acasă. Pe 23 seara trebuia să plecăm la Poiana Brașov și am leșinat iar”, a povestit cântăreața de muzică populară.

„Facem terapie de cuplu”

Din cauza tensiunilor și a discuțiilor care au apărut în căsnicia lor, Angela Rusu și soțul ei spun că au ajuns să meargă la ședințe de terapie, atât împreună cât și separat.

„Terapia ne ajută. Anul 2022 a fost dificil, am avut multe dispute. nu cădeam de acord pe anumite probleme din familie, anumite discuții, eu eram de o parere, el era de alta părere”, a adăugat Angela Rusu.

După trei căsnicii eşuate, Angela Rusu a sperat că într-o zi o să devină fericită şi soarele o să răsară si pe strada ei. Pe Marius Moldovan l-a cunoscut în anul 2001.

