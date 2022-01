Mircea Solcanu, de nerecunoscut într-o apariție televizată. Cum arată acum și în ce condiții trăiește fostul prezentator TV

Mircea Solcanu (45 de ani) nu mai este în lumina reflectoarelor de nouă ani. Fostul prezentator de la Acasă TV și-a pierdut locul de muncă în 2013, după ce a făcut o serie de afirmații controversate legate de cazul lui Ionuț Anghel, băiețelul sfâșiat de o haită de câini fără stăpâni. Solcanu acuza atunci părinții copilașului că se folosesc de tragicul incident pentru a câștiga bani.

Tot în perioada aceea, Solcanu a suferit o operație la nivelul creierului. De câțiva ani, fosta vedeta de la Acasă TV trăiește în orașul său natal, în Constanța, cu o pensie de handicap în valoare de 800 lei și mai primește 80 de lei pentru activitatea profesională întreprinsă de-a lungul vieții.

Mircea Solcanu a fost invitat în emsiunea “Excusive VIP”, moderată de Cristian Brancu. Vizibil schimbat, aproape de nerecunoscut, Solcanu a vorbit acolo despre greutățile prin care trece acum din cauza veniturilor mici.

El spune că se simte neîndreptățit deoarece primește doar 80 de lei pentru toți anii lucrați în media și atrage atenția colegilor de breaslă cu privire la contractele pe care le semnează când se angajează într-un anumit trust de presă.

Este perfect adevărat, trăiesc din pensie. Dar nu numai pensia mea e mica, ci a tuturor persoanelor cu handicap. Am 800 de lei și, pentru toți anii lucrați, mi s-au mai adăugat la pensie 80 de lei. Ăștia sunt banii pe care ii iau, 880 lei. Îi îndemn pe colegii jurnaliști să se mai ducă pe la Casa de Pensii, să se uite bine ce contracte semnează și în ce condiții pentru că, la un moment dat, pensia nu iartă pe nimeni.

Am lucrat prin anumite locuri și nu apare că am lucrat, dar nu de la trusturile de presă unde am fost angajat. De acolo îmi vin cei 80 de lei. Situatia mea cred că poate fi o lecție pentru toți colegii mei. Când ești jurnalist ți se pare că faci o chestie foarte mișto și nu îți mai pasă de aspecte legate de viața ta. Acum, mă descurc cu greu, nu pot să spun că dansez într-un picior. Exact ca celelalte persoane cu handicap și dizabilități. La toți ni-i greu! Mă gândesc că, dacă ceilalți se descurcă, trebuie să mă descurc și eu – a spus Solcanu la Exclusiv VIP.