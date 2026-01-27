Statul oferă bonuri de combustibil de 1.500 lei. Cine le va primi

Statul român introduce în 2026 un card electronic pentru mobilitatea persoanelor cu dizabilități. Bonuri valorice de până la 1.500 de lei pe an vor fi utilizate exclusiv pentru carburant sau încărcarea vehiculelor electrice.
Bonuri de combustibill de 1.500 lei, oferite de stat
Statul oferă bonuri de combustibil de până la 1.500 de lei, distribuite printr-un card electronic dedicat. Această inițiativă, introdusă prin Hotărârea nr. 43/2024, schimbă complet modul în care cheltuielile de transport sunt acoperite.
Din ianuarie 2026, decontarea directă a carburantului dispare. În locul acesteia, persoanele cu handicap grav sau accentuat primesc un card electronic cu bonuri valorice anuale – până la 1.500 de lei pentru handicap grav și 750 de lei pentru handicap accentuat.
Aceste sume pot fi folosite exclusiv pentru alimentarea cu carburant sau încărcarea vehiculelor electrice. Fondurile sunt valabile pe tot parcursul anului și pot fi utilizate treptat, conform soldului disponibil.
Adulții și copiii cu handicap grav sau accentuat sunt eligibili pentru acest ajutor. În cazul copiilor, dreptul este exercitat de părinți, tutori, asistenți maternali sau alte persoane responsabile de îngrijirea lor. Fiecare card poate fi utilizat pentru un autoturism aflat în proprietatea persoanei cu dizabilități, a familiei acesteia, a asistentului personal sau profesionist ori a însoțitorului. Condiția esențială: vehiculul trebuie folosit pentru transportul persoanei cu handicap.
„Cardul funcționează ca un card bancar, însă utilizarea sa este strict limitată la cheltuielile de transport. Sumele nu pot fi retrase în numerar și nici folosite pentru alte achiziții”, au explicat autoritățile.