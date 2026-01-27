Statul oferă bonuri de combustibil de 1.500 lei. Cine le va primi

Statul român introduce în 2026 un card electronic pentru mobilitatea persoanelor cu dizabilități. Bonuri valorice de până la 1.500 de lei pe an vor fi utilizate exclusiv pentru carburant sau încărcarea vehiculelor electrice.

Bonuri de combustibill de 1.500 lei, oferite de stat

Statul oferă bonuri de combustibil de până la 1.500 de lei, distribuite printr-un card electronic dedicat. Această inițiativă, introdusă prin Hotărârea nr. 43/2024, schimbă complet modul în care cheltuielile de transport sunt acoperite.

Din ianuarie 2026, decontarea directă a carburantului dispare. În locul acesteia, persoanele cu handicap grav sau accentuat primesc un card electronic cu bonuri valorice anuale – până la 1.500 de lei pentru handicap grav și 750 de lei pentru handicap accentuat.

Aceste sume pot fi folosite exclusiv pentru alimentarea cu carburant sau încărcarea vehiculelor electrice. Fondurile sunt valabile pe tot parcursul anului și pot fi utilizate treptat, conform soldului disponibil.

Citește și: Pensii mai mari pentru o categorie de români. Cine beneficiază de măsurile propuse de Guvern

Citește și: Franța și Marea Britanie interzic accesul copiilor la rețelele sociale. Măsura ar putea fi luată și în România

Cine beneficiază de ele

Adulții și copiii cu handicap grav sau accentuat sunt eligibili pentru acest ajutor. În cazul copiilor, dreptul este exercitat de părinți, tutori, asistenți maternali sau alte persoane responsabile de îngrijirea lor. Fiecare card poate fi utilizat pentru un autoturism aflat în proprietatea persoanei cu dizabilități, a familiei acesteia, a asistentului personal sau profesionist ori a însoțitorului. Condiția esențială: vehiculul trebuie folosit pentru transportul persoanei cu handicap.

„Cardul funcționează ca un card bancar, însă utilizarea sa este strict limitată la cheltuielile de transport. Sumele nu pot fi retrase în numerar și nici folosite pentru alte achiziții”, au explicat autoritățile.

Citește și: Când se virează pensiile în februarie 2026. Calendarul plăților pentru seniori

Citește și: Ilie Bolojan, despre posibilitatea unui guvern minoritar, fără PSD: „Nu exclud că în perioada următoare nu se pot întâmpla astfel de lucruri”

Cum se obține cardul

Persoanele interesate trebuie să depună o cerere la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din județul de domiciliu. Actele necesare includ:

Actul de identitate;

Certificatul de încadrare în grad de handicap;

Documente care atestă calitatea de reprezentant legal (dacă este cazul).

După aprobarea cererii, cardul este emis și încărcat cu suma corespunzătoare gradului de handicap.

Sursă foto: Profimedia

Urmărește-ne pe Google News