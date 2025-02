Cum arăta soția lui Leonard Doroftei, Monica, la începutul relației lor: „Ca o divă de la Hollywood”

Monica Doroftei a publicat mai multe fotografii rare de la începutul relației cu soțul ei, Leonard Doroftei, fost campion mondial WBA. Soția antrenorului de box a strâns mii de aprecieri și zeci de comentarii pe rețelele sociale.

Monica Doroftei comparată cu „o divă de la Hollywood” la începutul relației cu Leonard Doroftei

Monica Doroftei (50 de ani) a făcut o călătorie în trecut, de unde a selectat câteva imagini pe care le-a împărtășit ulterior cu urmăritorii ei pe Instagram. În dreptul postării, soția lui Leonard Doroftei (54 de ani) a scris: „Ce repede trec anii”. Fotografiile au strâns peste 6.000 de aprecieri până la acest moment și zeci de complimente în secțiunea de comentarii.

„Wow, ce frumoasă! Dar nici acum nu e foarte diferit, tot frumoasă ești”, a comentat cineva.

„Cât de frumos au trecut anii peste voi!”, a fost un alt mesaj.

„Cu așa femeie lângă tine, normal că Doroftei a avut forța să câștige! Cea mai frumoasă și un exemplu pentru noi, cele mai tinere!”, a scris altcineva.

„Sunteți ca o divă de la Hollywood, aveți niște trăsături exotice, iar caracterul și puterea interioară vă dau un plus de frumusețe”, a fost un alt comentariu.

Cum s-au cunoscut Leonard și Monica Doroftei

Leonard și Monica Doroftei s-au cunoscut în anul 1992, la mătușa campionului mondial la box, care era nașa părinților Monicăi. Ea avea 16 ani, el 20, și a fost dragoste la prima vedere, susține fosta concurentă de la „Power Couple România – La bine și la greu”, sezonul 2.

„Cred că a fost destinul, pentru că inițial nu am vrut să-i însoțesc pe ai mei în acea vizită. Aveam 16 ani și nu exagerez când spun că a fost dragoste la prima vedere. Pur și simplu am rezonat! Era un tip vesel, interesant și… mai ales curios! În timp am descoperit la el o grămadă de calități: inteligență, inventivitate, blândețe, curaj, iubire necondiționată și lista poate să continue”, povestea Monica într-un interviu, în urmă cu mai mulți ani.

Soții Doroftei, bunici pentru prima oară în 2025

Foștii concurenți de la Power Couple 2025 au trei copii împreună, pe Adrian, Alexandru și Vanessa. Fiul cel mare activează în domeniul imobiliar, Alexandru a urmat Facultatea de Fizică la Măgurele, iar Vanessa este studentă la Drept în România, mai exact la Universitatea „Nicolae Titulescu” din București.

Primăvara aceasta, Monica și Leonard vor deveni bunici pentru prima oară. Fiul mijlociu, Alexandru, va deveni tată de băiat. Alex Doroftei și soția lui, Maria, s-au căsătorit la începutul anului.

