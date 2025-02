Cum s-au cunoscut Leonard Doroftei şi soţia lui: „Am memorat numărul ei de telefon din prima, știind cumva că am nevoie s-o văd”. Cum a cerut-o în căsătorie

Leonard Doroftei și soția sa, Monica, sunt un cuplu emblematic, cunoscut nu doar pentru cariera sa sportivă de pugilist, ci și pentru povestea lor de dragoste care a rezistat trecerii timpului. De peste trei decenii, cei doi au format un cuplu de invidiat, iar acum sportivul şi soţia lui au dezvăluit cum s-au cunoscut, dar şi cum a decurs momentul cererii în căsătorie.

Cum s-au cunoscut Leonard Doroftei şi soţia lui

Povestea de dragoste dintre Leonard Doroftei şi Monica a început în primăvara anului 1992, când sportivul era în vizită la mătușa lui. Totul s-a întâmplat în câteva clipe care au părut magice și irezistibile.

„Ne-am cunoscut în primăvara anului 1992, eu eram în vizită la mătușa mea. Știu doar că a intrat pe ușă o fată care mi-a câștigat inima din prima clipă, am râs, am povestit amândoi, fără să realizez că timpul a trecut și că ea urma să plece spre casă. Era însoțită de tatăl și fratele ei, am memorat numărul ei de telefon din prima, știind cumva că am nevoie s-o văd”, a spus Leonard Doroftei pentru viva.ro.

Monica a dezvăluit şi ea detalii din momentul în care au făcut cunoştinţă.

„Noi veniserăm în vizită la nașa părinților mei, care era, de fapt, mătușa soțului meu, aici a fost ceva neașteptat. În casă era un băiat zâmbăreț, simpatic, cu o sclipire în ochi. Bineînțeles că se aflau mai multe persoane în încăpere, dar el îmi captase tot interesul, restul parcă nici nu existau, glumea și îmi povestea lucruri care mă făceau să râd, mi-a lăsat în suflet o bucurie imensă, a fost omul care mi-a încălzit sufletul. Mă uitam și eram atentă la tot ce-mi spunea, nici nu mai știu de ce râdeam, dar îmi provoca o stare de bine pe care nu o întâlnisem până atunci, dorința mea de a sta alături de el era mai mare decât orice altceva. Cred că așa se definește dragostea la prima vedere…”, a spus şi soţia sportivului pentru sursa menţionată anterior.

Între cei doi s-a creat o conexiune specială, o atracție inexplicabilă ce avea să le definească relația pe parcursul anilor.

Cum a decurs cererea în căsătorie

După acea întâlnire magică, lucrurile nu au întârziat să evolueze. Leonard Doroftei a simțit imediat că a fost ceva special și a făcut primul pas pentru a transforma acea scânteie într-o relație serioasă.

„Eu am făcut primul pas și după această primă întâlnire. Am sunat-o și am întrebat-o dacă vrea să ieșim împreună, ea a acceptat și așa a început povestea noastră. Am ajuns acasă la ea și am fost invitat să intru ca să-i cunosc părinții. Tatăl ei mi-a cerut să ne întoarcem în două ore, asta după ce mi-a spus că are pușcă (zâmbește), dar pentru mine nu conta decât să o văd, știam că este ceva acolo inexplicabil”, a mai spus Leonard Doroftei.

Într-un context în care dorința de a forma o familie era tot mai puternică, sportivul a știut că trebuie să-și exprime intențiile serioase. Astfel, cererea în căsătorie a venit natural, fără fast și pregătiri exagerate, așa cum l-a descris şi Monica.

„Pentru mine, dorința cea mai mare era să fim împreună, nu conta că el pleca, trăiam doar ca el să se întoarcă acasă și zilele treceau mai ușor. Cererea în căsătorie a fost una curată, fără fast, fără pregătiri, așa… parcă îmi spunea ceva ce era normal să se întâmple. Eu am spus un DA cu zâmbetul pe buze, lucrurile s-au întâmplat într-un mod natural, parcă ne mișcam în sincron și nimic nu mai conta, doar ca noi să formăm un cuplu, fără niciun fel de opreliști”, a spus Monica.

„Am conștientizat că era ceva diferit față de tot ce cunoscusem până atunci, îmi doream să ajung acasă ca să o văd pe ea. Pe vremea aceea, eram foarte mult timp plecat în cantonament, abia așteptam să mă întorc acasă și să fim împreună, am știut că vreau să devenim o familie și, cumva, așa a venit și cererea, din dorința de a forma o familie, din dorința de a ști că ea este acasă”, a completat Leonard Doroftei pentru sursa menţionată anterior.

