Cum arată Anna Török, soția lui Florin Piersic. Actorul și partenera lui, moment tandru la un eveniment recent

Florin Piersic și soția lui, Anna Török, au fost surprinși în ipostaze tandre la Gala Premiilor Fundației „Niște Țărani”, unde actorul în vârstă de 90 de ani a fost celebrat pentru întreaga carieră.

Cum arată Anna Török, soția lui Florin Piersic

Florin Piersic a împlinit pe 27 ianuarie 2026 venerabila vârstă de 90 de ani. Cu această ocazie, actorul a fost celebrat pentru întreaga carieră în cadrul Galei Premiilor Fundației „Niște Țărani”. Nu a mers singur, ci alături de soția lui, Anna Török, o prezență discretă în spațiul public. Anna este cu opt ani mai tânără decât soțul ei și a fost contabilă.

Un moment deosebit a avut loc înainte de tăierea tortului aniversar, când Anna, cu un gest de tandrețe, i-a oferit o căpșună de pe tort. Acest gest simplu, dar plin de iubire, a stârnit zâmbete și aplauze în rândul invitaților. Vezi imaginile surprinse de VIVA! în galeria foto de mai sus!

Printre invitații la eveniment s-a numărat și Ana-Maria Păunescu, fiica poetului Adrian Păunescu, care a adus un plus de emoție serii prin gesturile sale calde. Îmbrățișările sincere oferite atât lui Florin Piersic, cât și Annei Török au subliniat atmosfera de familie și respect reciproc ce a dominat evenimentul.

Cum s-au cunoscut Florin Piersic și Anna Török

Florin Piersic și Ana Török s-au cunoscut într-un avion, în anul 1986. Amândoi călătoreau la Paris. Florin Piersic povestea în trecut că a fost atras de frumusețea specială a Annei, care i s-a părut că seamănă cu actrița Jaquelinne Bisset. Șapte ani au făcut naveta București-Cluj, apoi au decis să se căsătorească. Nunta lor a avut loc în 1993 și nu au copii împreună. În schimb, actorul are doi copii din fostele căsnicii. Florin Piersic are doi băieți, Florin Piersic Junior, din prima căsnicie cu actrița Tatiana Iekel, care s-a stins din viață în 2017, și Daniel Piersic, din căsnicia cu actrița Anna Szeles.

„E tot unguroaică, din Cluj, contabilă de meserie, dar cu suflet bogat și risipitor, nu ține socoteala vorbelor calde și bune, nu-și drămuiește gesturile mărunte și dragi, nici atașamentul sau fidelitatea”, spunea actorul în trecut, potrivit Știri Directe.

Perechea are o cabană la Cluj. „Am o cabană aproape de Cluj, unde mă retrag adesea alături de soția mea, căreia îi face mare plăcere să se ocupe de flori și care a transformat curtea cabanei într-o grădină extraordinară”, mărturisea Piersic acum ceva timp, potrivit sursei citate.

Foto: VIVA!; Cristian Radu Nema; Arhiva personală

