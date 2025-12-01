A murit Chris Tynan, un celebru prezentator BBC. „Ne va lipsi enorm!”

Moartea lui Chris Tynan, confirmată de colegii săi
Chris Tynan, cunoscut pentru emisiunea NatureWatch de la Radio Merseyside, s-a stins din viață, vestea fiind confirmată printr-un mesaj emoționant pe rețelele sociale. Prieteni și colaboratori apropiați au transmis omagii, amintind de pasiunea și dedicarea lui pentru natură și pentru comunitatea pe care a inspirat-o ani la rând.
Ecologistul și colegul său, Anno Brandreth, a transmis în mediul on line un mesaj emoționant: “Chris Tynan, odihnește-te în pace! Chris a fost un membru iubit și important al echipei NatureWatch și a făcut o muncă extraordinară la nivel local pentru a promova lucrurile pe care le iubim și care contează pentru ascultători.”
Alături de o fotografie cu echipa, acesta a adăugat: „Ne va lipsi enorm și sperăm să facem ceva într-o viitoare emisiune pentru a-l onora. Este o zi tristă pentru noi toți. Chris este aici, în stânga, în minunatul său pulover cu pinguini.”
NatureWatch, care s-a încheiat între timp, a fost difuzată regulat în cadrul programelor de dimineață și de weekend la BBC Radio Merseyside până în 2023, potrivit Mirror. Emisiunea apărea frecvent în cadrul show-ului lui Paul Beesley, foarte apreciat de pasionații de natură, și îi includea pe specialiști locali precum Jeff Clarke de la Anser Ecology și Richie the Ranger, care ofereau informații despre fauna regiunii și sfaturi de grădinărit. Episoadele trecute pot fi găsite pe BBC Sounds sau pe pagina de Facebook BBC Merseyside.
Chris a fost, de asemenea, lider de lungă durată al RSPB Liverpool, până când s-a retras în aprilie. Într-un mesaj postat pe site-ul organizației în mai, aceasta nota: „Impactul pe care Chris l-a avut atât asupra grupului, cât și asupra oamenilor din Merseyside nu poate fi subestimat și îi vom fi mereu recunoscători. Chris a jucat un rol uriaș în formarea iubirii pentru păsări și natură, inspirându-ne pe toți să apreciem mediul în fiecare aspect.”
Într-un alt mesaj care astăzi capătă valoarea unui omagiu, grupul adăuga: „Întregul colectiv dorește să îi mulțumească lui Chris pentru dedicarea sa de-a lungul anilor. Chris va continua să conducă întâlnirile în aer liber până în decembrie, așa că mai există timp să îi mulțumim personal! Ne va lipsi enorm, dar va fi mereu binevenit printre noi.”
Foto – Facebook
