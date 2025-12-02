Rapperul american POORSTACY a murit la 26 de ani

Potrivit autorităților, artistul a fost găzduit timp de zece zile într-un hotel din Boca Raton, unde se afla împreună cu o femeie și un copil mic. Un angajat al hotelului a relatat că rapperul a suferit o urgență medicală în dimineața zilei de sâmbătă și a fost transportat de urgență la un spital local. Nimeni altcineva nu a fost rănit sau dus la spital.
Decesul a fost confirmat ulterior de Biroul Medicului Legist din Palm Beach County, însă cauza exactă a morții nu este cunoscută deocamdată.
Unul dintre cei mai apropiați prieteni și mentori ai săi era Oli Sykes, solistul trupei Bring Me The Horizon. Într-un interviu acordat revistei Revolver în 2021, POORSTACY povestea:
„Oli îmi trimite haine despre care crede că mi s-ar potrivi. Îmi scrie scrisori de mână și jucăm Call of Duty până la șase dimineața.”
La doar 26 de ani, POORSTACY reușise să lanseze două albume de studio și două EP-uri, consolidându-și reputația ca artist inovator. De asemenea, a fost inclus pe coloana sonoră a filmului Bill & Ted Face the Music, nominalizat la Premiile Grammy.
Moartea sa a provocat un val de emoție pe rețelele sociale, unde fanii și prietenii au transmis mesaje de condoleanțe. Printre acestea se regăsesc: „Te voi iubi pentru totdeauna, frate.” „Trebuia să înfruntăm greutățile împreună, frate. Am nevoie de tine aici.”
Foto – Instagram
