Cântărețul și compozitul Brett James a murit într-un accident aviatic. Artistul avea doar 57 de ani

Cântărețul și compozitorul Brett James a murit la vârsta de 57 de ani într-un accident de avion. Artistul care a câștigat un premiu Grammy pentru hitul lui Carrie Underwood din 2005, Jesus, Take The Wheel – a murit după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit pe un câmp, lângă o școală din Carolina de Nord.
Hall of Fame-ul Compozitorilor din Nashville a adăugat: „Plângem pierderea prematură a membrului nostru, Brett James, inclus în Hall of Fame în 2020, care a murit într-un accident de avion de mici dimensiuni pe 18 septembrie.”
Administrația Federală a Aviației (FAA) a declarat pentru News 13: „Un avion Cirrus SR22T s-a prăbușit pe un câmp din Franklin, Carolina de Nord, în jurul orei 15:00, joi, 18 septembrie. La bord se aflau trei persoane.”
Cum s-a petrecut totul
Un avion înregistrat pe numele lui James s-ar fi prăbușit într-un câmp din Franklin, Carolina de Nord, la aproximativ 434,5 kilometri sud-est de Nashville, în jurul orei 15:00, joi, conform datelor de pe FlightAware și unei declarații a Administrației Federale a Aviației (FAA).
Avionul decolase de pe aeroportul John C Tune din Nashville și s-a prăbușit într-un câmp aflat în apropiere de școala primară Iotla Valley, a raportat postul afiliat CNN, WLOS.
„Elevii și personalul sunt în siguranță. A avut loc un accident aviatic pe o proprietate vecină. Repetăm, toți elevii și membrii personalului sunt în siguranță”, a transmis Biroul Șerifului din Comitatul Macon într-o postare pe Facebook.
Potrivit FAA, la bordul avionului se aflau trei persoane, iar Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) a anunțat că investighează accidentul.
Cine a fost Brett James
James, care a colaborat cu megastaruri precum Taylor Swift, Bon Jovi și Keith Urban, a câștigat un premiu Grammy în 2006 pentru cel mai bun cântec country, pentru co-scrierea piesei „Jesus, Take the Wheel”. A scris și pentru piesa „Out Last Night” a lui Kenny Chesney și era considerat unul dintre cei mai căutați colaboratori din industria muzicală.
Peste 500 de cântece scrise de el au apărut pe albume care au vândut, în total, peste 110 milioane de copii, potrivit Asociației Compozitorilor din Nashville (Nashville Songwriters Association International).
În 2020, James a fost ales în Nashville Songwriters Hall of Fame. De asemenea, deținea compania de publishing Cornman Music, făcea parte din consiliul de conducere al Country Music Association și era administrator național al The Recording Academy, conform Nashville Symphony.
„Odihnește-te în pace, prietene. Un tip extraordinar. Un coleg aviator. Unul dintre cei mai buni cântăreți-compozitori din orașul nostru… o legendă în adevăratul sens al cuvântului,” a scris muzicianul country Dierks Bentley pe Instagram.