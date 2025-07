Paul Mario Day, primul solist al legendarei trupe britanice Iron Maiden, a murit la 69 de ani

Lumea muzicii rock este în doliu după ce Paul Mario Day, primul solist al celebrei trupe britanice Iron Maiden, s-a stins din viață la vârsta de 69 de ani.

Paul Mario Day a murit la 69 de ani

Vestea tristă a fost confirmată de trupa More, cu care artistul a colaborat după plecarea sa din Iron Maiden, într-un mesaj emoționant publicat pe rețelele sociale:

„Suntem profund întristați să auzim de trecerea în neființă a marelui vocalist al trupei MORE, Paul Mario Day. Paul a fost o parte uriașă din NWOBHM, atât prin contribuția sa la începuturile Iron Maiden, cât și prin performanța fantastică de pe albumul Warhead. A fost o figură iubită în muzica rock britanică și a susținut numeroase concerte memorabile. Îi vom păstra mereu amintirea vie de fiecare dată când vom cânta primele note din ‘Warhead’.”

De asemenea, Andy Scott, chitaristul trupei Sweet, unde Day a fost solist la începutul anilor ’80, a transmis: „Când Paul a venit la audiție, nu am mai căutat alt solist. Vocea lui a dat viață concertelor noastre din Australia și Europa. A fost un vocalist extraordinar, iar interpretarea sa a rezistat testului timpului.”

Paul Mario Day a murit la domiciliul său din Australia, unde se stabilise în anii ’80. Potrivit unor surse, artistul ar fi pierdut lupta cu cancerul, deși cauza oficială a decesului nu a fost confirmată public.

De la începuturile Iron Maiden la scena internațională

Născut în Londra, în 1956, Paul Mario Day a devenit solistul Iron Maiden în decembrie 1975, la doar 19 ani. A fost parte din formația originală timp de zece luni, contribuind la primele concerte ale trupei în pub-uri londoneze, într-o perioadă în care Iron Maiden abia își contura identitatea muzicală. Deși nu a înregistrat oficial alături de trupă, Day a susținut ulterior că a co-scris piesa „Strange World”, inclusă pe albumul de debut din 1980.

După ce a fost înlocuit de Dennis Wilcock, Paul Mario Day și-a continuat cariera muzicală în trupa More, cu care a lansat albumul „Warhead” în 1981. A urmat o perioadă în care a cântat cu Wildfire și, mai târziu, cu formația glam rock Sweet, alături de Andy Scott și Mick Tucker. Cu Sweet, Day a avut parte de turnee internaționale și de succesul albumului live „Live at the Marquee”.

Un simbol al mișcării NWOBHM

Paul Mario Day a fost considerat o figură importantă în mișcarea New Wave of British Heavy Metal (NWOBHM), fiind prezent pe scenele marilor festivaluri, inclusiv la Monsters of Rock din 1981, unde a cântat alături de AC/DC, Whitesnake și Def Leppard.

