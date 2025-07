Alon Aboutboul, unul dintre cei mai apreciați și populari actori israelieni, cunoscut publicului românesc pentru rolurile din „Rambo III” sau „The Dark Knight Rises”, a murit marți pe plaja Habonim, lângă Zichron Ya’acov.

Alon Aboutboul a murit la 60 de ani

Actorului i s-a făcut brusc rău și s-a prăbușit pe plajă după ce a înotat în Marea Mediterană. Salvamarii i-au acordat primul ajutor, dar nu au reușit să-l resusciteze. Avea 60 de ani.

Născut în Kiryat Ata, din părinți de origine algeriană și egipteană, Aboutboul a avut o carieră prolifică și versatilă, cu peste 100 de apariții în filme și seriale, inclusiv în producții internaționale și hollywoodiene.

Ministrul Culturii și Sportului, Miki Zohar, a transmis un mesaj emoționant pe X/Twitter după moartea lui Aboutboul:

„Am fost profund îndurerat să aflu despre moartea sa subită. Ieri seară am urmărit un interviu cu el, în care vorbea despre filmările unui proiect recent, iar pasiunea pentru meserie era evidentă chiar și după atâția ani în industrie. Alon a fost laureat al Premiului Ophir și al Premiului Academiei de Televiziune, și de-a lungul anilor a dat viață unei game largi de personaje, aducând profunzime și emoție, lăsând o amprentă puternică asupra culturii israeliene. Fie-i memoria binecuvântată.”

Cariera internațională

Debutul său în film a avut loc în 1980, iar rolul care l-a consacrat a fost în „Ricochets” (1986), regizat de Eli Cohen — o dramă realistă despre un pluton de infanterie în timpul Primului Război din Liban. Inițial gândit ca film de instruire militară, a fost transformat ulterior într-un film artistic.

Aboutboul nu s-a ferit de roluri provocatoare, interpretând personaje dure în „A Place in Heaven” (2013), „Wild Dogs” (2007) și „Mars Turkey” (2001). A câștigat Premiul Ophir pentru cel mai bun rol secundar în 2003, pentru interpretarea unui fotograf îndrăgostit de o tânără văduvă în „Nina’s Tragedies”.

În 2008, a primit premiul pentru cel mai bun actor la Festivalul de Film de la Ierusalim cu Moshe Ivgy, pentru rolul unui negustor marginalizat în „Out of the Blue”.

Pe lângă succesul din Israel, a avut o carieră internațională de succes. A jucat în „The Dark Knight Rises”, „Body of Lies”, „London Has Fallen”, „Rambo III”, „Munich” și „Every Time We Say Goodbye”.

Pe micul ecran, a apărut recent în „The German”, în rolul unui ofițer Mossad. Alte roluri notabile includ „Shabbatot Ve’Hagim”, „Harem” și „Sirens”. În afara Israelului, a jucat în „Homeland”, „Snowfall”, „Twin Peaks”, „The Leftovers” și „FBI: International”.

A participat și la producții muzicale și piese de teatru, inclusiv în versiunea londoneză a „The Band’s Visit”. În 2023, și-a lansat primul single muzical, intitulat „Password”.

Implicare politică și viața personală

Aboutboul s-a implicat activ în viața publică, luând poziție împotriva corupției și candidând pentru Knesset din partea Partidului Muncii în 2006.

Aboutboul a lăsat în urmă o soție, pe Shir Bilia, și pe cei patru copii ai lor. Familia locuia atât în Israel, cât și în Los Angeles.

Actorul urma să înceapă filmările pentru un nou serial produs de Yes în această săptămână. În semn de omagiu, compania va adăuga mai multe dintre filmele și serialele sale în biblioteca disponibilă abonaților, inclusiv „The German”, „Strike”, „Body of Lies”, „The Dealers”, „Forgiveness”, „Leylasede” și „London Has Fallen”.

Foto – Captură video

