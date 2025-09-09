Fiica unui artist celebru a murit tragic la doar câteva minute după ce a venit pe lume. „Suntem cu inimile frânte și sufletele obosite!”

Cântărețul de muzică country Drake White și soția sa, Alex, au trecut printr-o tragedie cumplită: fiica lor, Della Elizabeth White, s-a stins din viață la doar 20 de minute după naștere.

Cuplul, căsătorit din iunie 2014, a împărtășit vestea dureroasă pe rețelele de socializare, alături de o fotografie alb-negru în care își sărută fetița nou-născută.

Drake White și soția sa și-au pierdut fiica

Della s-a născut prematur, la 29 de săptămâni, pe 31 august, cântărind doar 1,47 kilograme, notează Daily Mail. În ciuda durerii copleșitoare, părinții au transmis că micuța lor a murit „liniștită”, iar credința le-a fost sprijin în aceste momente grele.

„Domnul a fost atât de aproape de noi în această perioadă dificilă. Ne-a susținut și ne-a ținut în picioare. Suntem cu inimile frânte și sufletele obosite, dar știm că vom trece peste cu puterea, pacea și bucuria pe care doar Tatăl Ceresc ni le poate oferi”, au transmis ei.

Cuplul și-a încheiat mesajul cu două versete din Psalmii Bibliei, exprimându-și speranța că Della este acum în brațele lui Isus, până când o vor revedea într-o zi. „Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită și îi mântuiește pe cei cu sufletul frânt” (Psalmul 34:18), iar celălalt verset reflectă durerea profundă: „Anii mei se scurtează din pricina tristeții… Dar mă încred în Tine, Doamne, spunând: ‘Tu ești Dumnezeul meu!’ Viitorul meu este în mâinile Tale” (Psalmul 31:10, 14-15).

Colegii de breaslă ai lui Drake White, afectați de pierderea artistului

Mesajul lor a stârnit un val de compasiune din partea comunității artistice. Cântăreața Jessie James Decker le-a transmis: „Îmi pare atât de rău. Vă iubesc și mă rog pentru voi. Nimeni nu ar trebui să treacă printr-o asemenea durere.” Lauren Alaina, o altă artistă country, a scris: „Inima mea suferă pentru voi. Vă trimit multă dragoste și rugăciuni.” Influencerița Hayley Hubbard a adăugat: „Este devastator. Ne rugăm pentru voi și pentru întreaga familie.”

Drake și Alex au anunțat în luna mai, într-un interviu pentru revista People, că așteaptă al doilea copil împreună. Alex a povestit că au reușit să conceapă prin fertilizare in vitro, iar transferul de embrion a avut loc în martie. Sarcina a fost confirmată la zece zile după procedură, cu termen estimat în luna noiembrie.

Cei doi mai au un băiețel, William Hawk, în vârstă de doi ani, care rămâne acum centrul universului lor, în timp ce părinții încearcă să găsească puterea de a merge mai departe.

