Katharine Worsley, Ducesa de Kent, a murit la 92 de ani. Era cel mai vârstnic membru al Familiei Regale și soția Prințului Edward, Ducele de Kent

Raluca Vițu
Actualizat 08.09.2025, 11:09

Ducesa de Kent a încetat din viață la vârsta de 92 de ani, a anunțat Palatul Buckingham cu „profundă tristețe”. Potrivit comunicatului oficial, ea „s-a stins liniștită în noaptea trecută la Palatul Kensington, înconjurată de familie”. Drapelele de la reședințele regale, inclusiv cel de la Palatul Buckingham, au fost coborâte în bernă.

Katharine, Ducesa de Kent, era cel mai vârstnic membru al Familiei Regale

Prințul și Prințesa de Wales au transmis că ducesa va fi „un membru al familiei profund regretat”, subliniind că „a muncit neobosit pentru a-i ajuta pe ceilalți și a susținut numeroase cauze, inclusiv prin dragostea sa pentru muzică”.

Pe numele real Katharine Worsley, Ducesa de Kent, era cel mai vârstnic membru al Familiei Regale și soția Prințului Edward, Ducele de Kent, văr primar al regretatei Regine Elisabeta a II-a. Ea va rămâne în memoria publicului ca o prezență familiară la turneul de tenis de la Wimbledon, unde a înmânat trofee și a consolat sportivi învinși, inclusiv pe Jana Novotna în 1993, într-un moment devenit emblematic, notează BBC.

Regele Charles, aflat la Balmoral, a fost informat joi seară despre decesul ducesei. Până la funeralii, va fi instituită o perioadă de doliu regal, în care membrii familiei vor purta haine închise la culoare, iar trupele aflate în misiuni publice vor avea banderole negre.

„Regele, Regina și toți membrii Familiei Regale se alătură Ducelui de Kent, copiilor și nepoților acestuia în doliu, amintindu-și cu drag de devotamentul ducesei față de organizațiile cu care a colaborat, pasiunea sa pentru muzică și empatia față de tineri”, se arată în comunicatul afișat și la porțile Palatului Buckingham.

Ducesa era o iubitoare pasionată de muzică. A predat muzică într-o școală primară din Hull, unde era cunoscută simplu drept „doamna Kent”, fără ca elevii să știe despre originea sa regală. A susținut numeroase organizații caritabile și a fost implicată activ în educația muzicală a copiilor din medii defavorizate.

Katharine, Ducesa de Kent, decizie istorică în 1994

În 1994, a luat o decizie istorică, devenind primul membru al Familiei Regale britanice care s-a convertit la catolicism în peste 300 de ani, descriind acest pas drept „o decizie personală, îndelung gândită”.

Imaginea sa de la Wimbledon, oferind trofeul și sprijin emoțional jucătoarei cehe Jana Novotna, rămâne una dintre cele mai cunoscute. Cinci ani mai târziu, ducesa i-a înmânat trofeul câștigătoarei Novotna, iar în 2017 și-a exprimat durerea profundă la vestea morții acesteia.

Martina Navratilova i-a adus un omagiu emoționant, postând o fotografie cu ducesa și spunând că „e uimitor câți milioane de oameni din întreaga lume au fost influențați pozitiv de ea”.

Gusturile muzicale ale ducesei erau eclectice – de la Mozart la… gangsta rap. A ales „Ave Verum Corpus” de Mozart ca piesă preferată în emisiunea Desert Island Discs de la BBC Radio 4, dar a vorbit ulterior și despre aprecierea sa pentru genuri muzicale moderne.

În ultimii ani, a renunțat la titlul regal HRH și s-a dedicat educației muzicale, înființând o organizație care oferă acces la instrumente muzicale copiilor din medii defavorizate. „Puterea muzicii de a oferi încredere și stimă de sine” era, în viziunea ei, un instrument de transformare socială.

Ducesa de Kent a lăsat în urmă un soț, Ducele de Kent, în vârstă de 89 de ani, doi fii și o fiică.

Foto – Profimedia

