Pantone dezvăluie culoarea anului 2026: Cloud Dancer. Ce semnificație are această nuanță

Pantone a anunțat culoarea anului 2026: Cloud Dancer, un alb natural care va caracteriza cultura anului viitor. Această tradiție a început în 1999, cu scopul de a evidenția legătura dintre evenimentele globale și limbajul culorilor.
Alegerea unui alb natural pentru 2026 sugerează o tendință către simplitate și puritate. Cloud Dancer evocă imagini de cer senin și nori pufoși, simbolizând poate o dorință de claritate și optimism în viitor.
Impactul acestei alegeri se va resimți în diverse industrii, de la modă și design interior, până la marketing și publicitate. Designerii și brandurile vor încorpora probabil această nuanță în colecțiile și campaniile lor viitoare.
Deși Pantone alege culoarea anului, influența sa se extinde dincolo de un singur an. Aceste selecții devin adesea tendințe durabile în design și cultură populară. Cloud Dancer ar putea semnala o mișcare către estetica minimalistă și naturală în anii următori.
Potrivit Vogue, această alegere reflectă starea de spirit globală și tendințele culturale anticipate pentru 2026. Rămâne de văzut cum va fi interpretată și adoptată această nuanță subtilă de alb în diferite contexte creative și comerciale.
Sursă foto: Pantone
