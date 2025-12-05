Israel a primit aprobarea de a participa la Eurovision 2026. Mai multe țări se retrag în semn de protest

Scandal uriaș în culisele Eurovision 2026! Patru țări europene – Irlanda, Spania, Olanda și Slovenia – au anunțat retragerea din competiție în semn de protest față de participarea Israelului. Decizia vine în contextul războiului din Gaza și al acuzațiilor de practici incorecte de vot.

Participarea Israelului la Eurovision 2026 provoacă reacții puternice

Eurovision 2026 se confruntă cu o criză fără precedent, după ce patru țări europene au anunțat că se retrag din competiție în semn de protest față de participarea Israelului. Decizia vine în contextul conflictului din Gaza și a acuzațiilor de practici incorecte de vot.

Irlanda, Spania, Olanda și Slovenia au decis să boicoteze concursul muzical, în urma votului secret al Adunării Generale a Uniunii Europene de Radio și Televiziune (EBU) de la Geneva, care a confirmat prezența Israelului la ediția din 2026.

Televiziunea publică spaniolă RTVE a explicat decizia: „S-a amplificat neîncrederea în modul de organizare a festivalului”.

Radiodifuzorul irlandez RTÉ a subliniat gravitatea situației: „Participarea rămâne de neconceput având în vedere pierderile teribile de vieți omenești din Gaza și criza umanitară care continuă să pună în pericol viețile multor civili”.

Avrotros, televiziunea publică olandeză, a declarat că „Participarea, în circumstanțele actuale, este incompatibilă cu valorile publice esențiale”.

Impactul asupra competiției

RTVE a anunțat că nu va transmite nici finala, nici semifinalele Eurovision 2026. Postul public sloven RTV și-a menținut poziția fermă, subliniind angajamentul față de principiile etice și aplicarea unor standarde egale pentru toți participanții.

Natalija Gorscak, președinta consiliului de administrație al RTV Slovenia, a transmis un mesaj puternic: „Nu vom participa la Eurovision dacă Israelul este prezent. În numele celor 20.000 de copii care au murit în Gaza”.

Alte țări europene iau în considerare alăturarea la boicot. Islanda este așteptată să se alăture protestului, în timp ce Belgia, Suedia și Finlanda analizează situația.

În contrast, Israelul a salutat decizia EBU. Președintele Isaac Herzog a declarat: „Este un gest apreciat de solidaritate, fraternitate și cooperare, care simbolizează o victorie împotriva celor care încearcă să reducă la tăcere Israelul și să răspândească ura”.

Confirmarea participării Israelului a creat o ruptură profundă în comunitatea Eurovision. Ediția din 2026, programată la Viena, riscă să fie marcată de absența mai multor țări europene importante.

În ciuda controverselor, România și-a confirmat participarea la Eurovision 2026, revenind în concurs după o absență de doi ani.

Sursă foto: Shutterstock

