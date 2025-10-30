România participă la Eurovision 2026. Cea de-a 70-a ediție se ține la Viena

România participă la Eurovision din nou, după o pauză de doi ani. Ediția din 2026 a competiției muzicale se va ține la Viena. Decizia privind participarea României a fost adoptată în cursul zilei de astăzi de Consiliul de Administrație al TVR, care a votat în favoarea revenirii țării noastre în competiție.

România, din nou la Eurovision

România va participa din nou la concursul internațional Eurovision, conform paginademedia.ro. Consiliul de Administrație al TVR a votat astăzi, 30 octombrie, reîntoarcerea la competiția muzicală.

Conform sursei citate, hotărârea vine după o perioadă în care Televiziunea Română a renunțat la participare din motive financiare.

TVR a decis să se retragă din competiție în 2024 din cauza unor „constrângeri financiare”.

Citește și: Eurovision 2019: Cine sunt finaliștii concursului

România a reușit câteva performanțe în cadrul Eurovision și a obținut de două ori locul al treilea cu Luminiţa Anghel şi Sistem, la Kiev, în 2005, apoi Paula Seling şi Ovi la Oslo, în 2010.

Țara noastră a câștigat o singură dată locul al patrulea cu Mihai Trăistariu, la Atena, în 2006.

Ultimele participări ale României la Eurovision au fost sortite eșecului, pentru că unii dintre concurenți nu au reușit să ajungă în finală.

Mai mult, în 2023, țara noastră a înregistrat cel mai slab rezultat din istoria participării la Eurovision: zero puncte. TVR a fost foarte criticată, având în vedere că a cheltuit 400.000 de euro pentru prestația care nu a adus nici măcar un punct.

Performanțele României la Eurovision

România a participat de 23 de ori la Concursul Muzical Eurovision, debutând în 1994. Cea mai bună clasare a țării a fost locul 3, obținut de două ori: în 2005, cu Luminița Anghel și Sistem, și în 2010, cu Paula Seling și Ovidiu Cernăuțeanu.

Citește și: Mihai Trăistariu, despre ratarea calificării României la Eurovision: „Așa se întâmplă când lași votul la întâmplare”

De-a lungul timpului, România a lipsit de la competiție în mai multe rânduri: între 1995–1997 și 1999–2001, din cauza rezultatelor slabe, în 2016, precum și în 2024, an în care absența a fost decisă voluntar.

România s-a clasat în Top 10 de șase ori. Prima dată s-a întâmplat în 2002, cu Monica Anghel și Marcel Pavel, urmați de reprezentanții din 2003, 2005, 2006, 2010 și 2017.

Cel mai slab rezultat a fost înregistrat în 2023, la semifinala din Liverpool, când piesa „D.G.T.”, interpretată de Theodor Andrei, s-a clasat pe locul 15, cu 0 puncte.

În total, România a acumulat 1.147 de puncte în finale și 939 în semifinale, cel mai mare punctaj fiind obținut în 2017, adică 282 de puncte. După o pauză de câțiva ani, România a reușit să se califice din nou în finală în 2022, pentru prima dată după 2017.

Urmărește-ne pe Google News